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Braimu Demiriju određen je jednomesečni pritvor zbog ubistva sina Adonisa Demirija u selu Demiraj kod Gnjilana.

U odluci Osnovnog suda navodi se da je 65-godišnjak 1. novembra, nakon sukoba, lišio života svog 27-godišnjeg sina, kao i da je prethodno u njihovoj kući pronađena mrtva tromesečna beba.

"Nakon fizičkog sukoba sa svojim sinom, lišio ga je života, dok je prethodno i dete D. D. pronađeno mrtvo, sa znacima nasilja, u krevetu svog oca, gde su primećene i mrlje krvi. Sve to je, prema sumnjama, prouzrokovao njen otac, sada pokojni Adonis", navodi se u odluci Osnovnog suda u Gnjilanu.

Braim Demiri osumnjičen je za dva krivična dela – teško ubistvo i neovlašćeno držanje oružja. Televizija Top Channel došla je do dokumentacije Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu, u kojoj je zatraženo određivanje jednomesečnog pritvora.

Udarao ga, pa udavio

U dokumentu se navodi da je 65-godišnjak, nakon sukoba sa svojim 27-godišnjim sinom Adonisom, između ponoći i jutra, lišio sina života.

"Sa umišljajem je lišio života svog sina Adonisa, tako što ga je udarao pesnicama u glavu i različite delove tela, zatim tvrdim predmetom u desnu stranu glave, oborio ga na zemlju, a potom mu konopcem koji mu je stavio oko vrata, prema tragovima, oduzeo život davljenjem", navodi se u dokumentaciji.

Tužilaštvo navodi da prve sumnje ukazuju na to da je 27-godišnjak, sada pokojni, naneo povrede koje su dovele do smrti tromesečne bebe.

"Pronađena je mrtva beba, sa znacima nasilja, u krevetu svog oca, sada pokojnog Adonisa, gde su primećene i mrlje krvi. Sve to je, prema sumnjama, prouzrokovao njen otac, sada pokojni Adonis", navodi se u zahtevu tužilaštva za određivanje pritvora Braimu Demiriju.

Prema ovom izveštaju, osumnjičeni nije samo Braim Demiri već i njegova supruga Habibe Demiri, majka 27-godišnjaka, i to zbog sumnje da je pomagala u izvršenju krivičnog dela.

Tužilaštvo je uz dokumentaciju priložilo i izveštaj tzv. kosovske policije, odnosno Odeljenja za teška krivična dela u Prištini, sa uviđaja na mestu događaja.

Snimci sigurnosnih kamera

Nadležni su pribavili i snimke sigurnosnih kamera sa kuće brata Braima Demirija, a oni su tužilaštvu poslužili kao argument za zahtev za određivanje jednomesečnog pritvora 65-godišnjaku. U dokumentaciji se ukazuje i na neslaganje između izjava osumnjičenih i onoga što se vidi na snimcima sigurnosnih kamera.

"Imajući u vidu da su oba osumnjičena iznela verzije događaja koje su u suprotnosti sa snimcima sigurnosnih kamera, postoji realna opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, usaglašavao iskaze sa saosumnjičenom, čime bi ometao nesmetano vođenje krivičnog postupka", navodi se u zahtevu Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu.

Prema dostupnim informacijama, 65-godišnjak nema kriminalnu prošlost, dok je njegov sada pokojni sin bio osuđen na šest meseci zatvora zbog pretnji upućenih verenici, majci tromesečne bebe, i to pred ogrankom Osnovnog suda u Kamenici.

Kazna zatvora izrečena 17. juna 2026. godine zamenjena mu je novčanom kaznom od 1.800 evra. Takođe, navodi se da je prethodno proveo dva meseca u pritvoru na Forenzičkoj psihijatriji u Prištini, zbog sumnje da je koristio narkotičke supstance, odnosno kokain.

Zbog njegove zavisnosti, sud mu je izrekao i meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi.

Prethodno je, 11. aprila ove godine, sud izdao i hitnu zaštitnu meru protiv njega, koja se odnosila na njegovu verenicu i koja je trebalo da traje 12 meseci.