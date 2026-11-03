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Za devetnaestogodišnjim Jakovom V. iz čačanskog naselja Preljina, koji je nestao tokom vikenda na planini Triglav u Sloveniji i dalje tragaju spasioci, a njegova porodica i prijatelji željno iščekuju vesti i nadaju se da će biti pronađen živ i zdrav.

Njegov otac Nikola kaže da je slovenačka gorska služba spasavanja danas pretraživala teren i helikopterima, ali je potraga za danas obustavljena i biće nastavljena sutra ujutru.

- U nedelju uveče javio se porodici, rekao je da je sve u redu, da ne brinemo, da će se bezbedno vratiti i da mu je baterija pri izmaku. Od tada mu se gubi svaki trag, kaže Nikola za RINU.

Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, sin je pre nego što je prekinuo kontakt gorskoj službi poslao koordinate mesta na kom je ostavio ranac. Spasioci su pretražili tu lokaciju i ranac zaista pronašli.

- Kako su nam rekli, ostavio je ranac da bi se rasteretio. Sa sobom je poneo šator i grejalicu, dodaje Nikola.

Pretraga koju su vodili pripadnici gorske službe, uz podršku helikoptera, za danas je završena bez rezultata. Porodica se, kako kaže Nikola, nada da će se potraga sutra nastaviti punim kapacitetom.

Foto: Društvene Mreže

- Molimo se Bogu da sve prođe u najboljem redu i da nam se Jakov vrati živ i zdrav, poručio je otac.

Nikola je inače sveštenik u crkvi u Preljini, meštani ga izuzetno poštuju i vole, a sve ih je pogodila vest o nestanku Jakova u Sloveniji i svi se nadaju da će biti pronađen živ i zdrav.

Društvenim mrežama kruži i izuzetno emotivan apel, da svako ko je u prilici da se pomoli za pronalazak mladića iz Preljine.

- Pozivamo sav verni narod da se usrdno pomoli za Jakova, devetnaestogodišnjeg sina sveštenika oca Nikole iz Preljine, koji se vodi kao nestao prilikom uspona na planinu Triglav. U ovim teškim trenucima, saberimo se u molitvi i zamolimo Gospoda da ga sačuva, ukrepi i podari da bude pronađen živ i nepovređen, a njegovoj porodici snagu i utehu. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da večeras pročitaju po jednu katizmu iz Psaltira, uz molitvu Gospodu za Jakovljev povratak. Neka nas Gospod sve ukrepi u veri, nadi i ljubavi, navodi se u apelu koji je podeljen na stranici hrama Svetog Save u Kraljevu.