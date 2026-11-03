UHAPŠEN ZRENJANINAC (20) ZBOG NAPADA NA IMAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE: Udario ga, pa mu s retrovizora skinuo zastavicu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tižioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu uhapsili si D.S.(20) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nasilničko ponašanje.
Sumnja se da je on, 29. oktobra, ove godine, u večernjim časovima, ispred jedne prodavnice u Zrenjaninu udario imama Islamske zajednice i sa retrovizora automobila skinuo mu zastavicu sandžačkih Bošnjaka.
Sa D.S. je u društvu bio mladić (19), koji je u imama uperio baterijsku lampu.
Imamu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede.
D.S. je uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, dok će protiv devetnaestogodišnjaka biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.