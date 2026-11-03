Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu danas je održano pripremno ročište Srđanu Mitroviću (50), optuženom da je 14. novembra prošle godine u selu Zavidince kod Babušnice ubio komšiju Miroljuba Lepojića (69) i njegovog sina Miroslava (41), dok je teško ranio njegovog drugog sina Milovana i suprugu Stanu.

Milovan i Stana nisu prisustvovali današnjem ročištu već samo njihov pravni zastupnik, advokat Marko Mitić iz Niša, dok je optuženog zastupao branilac po službenoj dužnosti advokat Aleksandar Mitić iz Pirota.

Kako se nezvanično saznaje, Milovan Lepojić, koji je teško ranjen u ovom masakru, nedavno je operisan kako bi mu bio izvađen metak koji se zaustavio u predelu kuka.

Nakon održanog pripremnog ročišta, početak glavnog pretresa zakazan je za 24. novembar.

Postupak premešten u drugi grad

Postupak protiv Mitrovića prvobitno je započet pred Višim sudom u Pirotu, ali je odlukom Apelacionog suda u Nišu premešten u Niš zbog nemogućnosti formiranja sudskog veća u pirotskom sudu.

Predsednik Višeg suda u Pirotu Ivan Nikolić ranije je objasnio da je do premeštanja postupka došlo zbog smrti jednog sudije, kao i činjenice da su preostale sudije već učestvovale u postupku kao sudije za prethodni postupak i u odlučivanju o potvrđivanju optužnice.

Kako je "Kurir" pisao, Mitrović je optužen da je počinio teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 11, za koje se može izreći najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

1/4 Vidi galeriju mesto zločina Foto: Marko Smiljković, Privatna arhiva

Dvostruko ubistvo i dvostruki pokušaj ubistva u selu Zavidince u opštini Babušnica desio se 14. novembra 2025. godine kada je, pomahnitali Srđan Mitrović, sumnja se, započeo krvavi pir koji je trajao više od jednog časa. U periodu od 14.45 do 16 časova on je, kako se sumnja, ubio Miroljuba Lepojića i njegovog sina Miroslava, a teško ranio drugog sina Milovana i suprugu Stanu!

Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Pirotu otkrila je jezive detalje monstruoznog zločina u kojem su ubijeni otac i sin, a koji se Mitroviću stavlja na teret. On je optužen da je ubistva i ranjavanja počinio sa umišljajem, u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno.

Miroslav i njegov brat Milovan toga dana su čistili livadu od grmlja, u blizini Mitrovićeve kuće. Prvo je došlo do rasprave između Srđana i Miroslava, prema navodima optužnice, oko ispaše ovaca, kada je Srđan potegao pištolj i sa puta upucao Miroslava u desnu stranu grudnog koša, a onda mu prišao i navodno rekao: "Ovde ćeš ostaviti kosti".

Trčao, pucao i vikao: "Stani, stani, tu stani"

Zatim se, kako se sumnja, Mitrović okrenuo prema Milovanu koji je bio u blizini i rekao mu: "Sada ću i tebe da sredim".

- Nanišanio je i pucao u njega, ali ga je promašio, on je već počeo da beži nizbrdo trčeći prema ocu dok je okrivljeni trčao za njim sa namerom da i njega liši života, govorio mu "stani stani, tu stani" noseći i dalje pištolj u ruci - opisuju se u optužnici dramatični trenuci.

Kobna rečenica pre hica: "Ne mogu da te gledam"

Dok je Milovan objašnjavao ocu Miroljubu da okrivljeni puca na njih, on je došao blizu njih i uperio cev pištolja naizmenično u jednog pa u drugog. Miroljub je pokušao da ga ubedi razgovorom i kada ga je pitao šta to radi, je li normalan, Mitrović je, po optužnici, odgovorio "ne mogu da te gledam" i pucao u njega, a potom pucao i promašio Milovana koji je bežao prema kući.

Miroslav Lepojić Foto: Marko Smiljković

"Hoćeš u oči"

- Trčao je za njim i dalje vičući mu da stane i kada ga je sustigao u njihovom dvorištu nedaleko od svinjca i kokošinca došao blizu njega, podigao pištolj, usmerio ga u visini očiju i pitao ga "hoćeš u oči", a kako je on podigao prste obe šake u visinu svojih očiju, promenio svoju odluku i pucao u njega, pogodio ga i naneo mu ustrelnu ranu trbuha i karlice - stoji u optužnici koju je VJT podiglo protiv Mitrovića.

Jeziva poruka: "Vi ne treba da živite"

Povreda koju je zadobio Milovan predstavljala je tešku telesnu povredu opasnu po život. On je pao na zemlju, malo se pridigao, i molio okrivljenog da ga pusti da živi, a ovaj mu je, prema optužnici, rekao: "Vi ne treba da živite".

Milovan je preživeo zahvaljujući majci Stani koja je izašla iz kuće i stala između njega i Mitrovića. Iako teško ranjen, uspeo je da pobegne u kuću, a Mitrović je onda njegovu majku pištoljem dva puta udario u glavu, nanevši joj teške povrede.

Stana je od udaraca zadobila tešku telesnu povredu na gornjoj granici ove grupe povreda u vidu dva utisnuta preloma temene kosti sa desne strane temenog predela glave.

Porodica ubijenih očekuje doživotnu robiju

Advokat Marko Mitić iz Niša, punomoćnik Stane i Milovana Lepojića, koji su i sami bili teško ranjeni u ovom jezivom masakru, izjavio je za "Blic" da porodica ubijenih očekuje najstrožu sankciju predviđenu srpskim zakonodavstvom.

- Imajući u vidu ovakvo monstruozno delo za koje se okrivljeni tereti, svaka kazna manja od osude na doživotnu kaznu zatvora ne bi bila adekvatna i istom se ne bi postigla svrha kažnjavanja ni u smislu generalne a pogotovo u smislu specijalne prevencije. Zbog toga oštećeni i očekuju izricanje najteže krivične sankcije odnosno doživotni zatvor za okrivljenog - navodi advokat Mitić za "Blic".