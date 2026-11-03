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Više javno tužilaštvo u Prokuplјu saopštilo je danas, a povodom događaja koji se odigrao u prepodnevnim časovima 25. maja u centru Prokuplјa, da je sudiji predložilo kaznu zatvora za dvojicu muškaraca koji se sumnjiče da su učestvovali u pucnjavi i tuči toga dana.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivlјeni A.K. (42) bude osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 meseci, a okrivlјeni A.J. (36) na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 7 meseci u koju kaznu će okrivlјenima biti uračunato vreme provedeno u pritvoru.

- Više javno tužilaštvo u Prokuplju je Višem sudu u Prokuplјu, podnelo optužnicu protiv okrivlјenog A.K. (42) iz Prokuplјa zbog krivičnog dela Nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Nasilničko ponašanje iz čl. 344 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i protiv okrivlјenog A.J. (36) iz Prokuplјa zbog krivičnog dela Nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Nasilničko ponašanje iz čl. 344 st.1 Krivičnog zakonika i krivičnim delom Teška telesna povreda iz čl. 121 st.1 Krivičnog zakonika- navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Reč je o slučaju o kojem smo pisali, a on se dogodio 25. maja oko 11 časova u centru Prokuplja nedaleko od pešačke zone kada je došlo prvo do tuče, a zatim i do upotrebe vatrenog oružja između dva muškarca. Tom prilikom je jedan muškarac ranjen.

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