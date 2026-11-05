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Brzom i efikasnom akcijom beogradske policije noćas jeuhapšen M. Đ. (30), osumnjičen da je sinoć na pešačkom prelazu u Kaluđerici nožem povredio mladića I. I. (25).

Nakon potere koja je pokrenuta odmah po prijavi krvavog obračuna na uglu Mokroluške ulice i Bulevara revolucije u Kaluđerici, policajci su ušli u trag mladiću i lišili ga slobode. U trenutku hapšenja u automobilu sa osumnjičenim nalazile su se i dve devojke.

Da podsetimo, haos na ulici izbio je sinoć oko 18 sati, kada je dvadesetpetogodišnji I. I. prelazio ulicu na pešačkom prelazu. Posle kraće rasprave i psovki, vozač "Pasata" se potukao sa pešakom, a potom potegao sečivo i zario mu ga u desnu nadlakticu.

Nakon napada osumnjičeni je sa saputnicom dodao gas i pobegao ka gradu, dok je povređeni mladić sa lakšim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru. Policiji su u identifikaciji i lociranju napadača ključnu ulogu odigrali snimci sa sigurnosnih kamera obližnje menjačnice, koji su zabeležili čitav incident.

Osumnjičeni M. Đ. je priveden, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog napada, kao i uloge devojaka koje su bile u vozilu.

(Telegraf.rs)

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