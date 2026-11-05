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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana direktoru Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslavu N. (71), osumnjičenom da je zajedno sa Olgom N. (71) i Đorđem N. (45) od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršio prenos i konverziju imovine od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikrije njeno nezakonito poreklo.

Pritvor određen zbog uticaja na svedoke

Jugoslavu N. pritvor je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Jugoslav Nikolić Foto: RINA, nitinut380/Shutterstock, Mino Surkala/Shutterstock

Olgi N. je rešenjem suda određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, kao i mera zabrane prilaska i komuniciranja sa svedokom koji tek treba da bude ispitan u postupku.

Istim rešenjem je prema Đorđu N. ukinuto zadržavanje, te će se on braniti sa slobode u daljem toku postupka.

Osumnjičeni se branili ćutanjem

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Svim osumnjičenima je na teret stavljeno krivično delo pranje novca, a Jugoslavu N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije.

Foto: Printscreen/RTS

Gotovinske uplate i kupovina nekretnina

Sumnja se da je Jugoslav N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner - direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

Olga N. kupovala stanove i poslovni prostor

Olga N. je, kako se sumnja, u periodu od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina - stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

Đorđe N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Imovinu preneli na Đorđa N.

Takođe se sumnja da su Jugoslav N. i Olga N. 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije njeno nezakonito poreklo, tako što su u Čačku kod javnog beležnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, kojim su ustupili Đorđu N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.