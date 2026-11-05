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A.Š. (33), osumnjičena da je ubila svoju jednogodišnju ćerku M.Š. u Novom Sadu, pokušala je da odgovornost za povrede prebaci na svoju 11-godišnju ćerku iz prvog braka.

Kako se nezvanično saznaje, A.Š. je izjavila da je njena starija ćerka bila kod nje u gostima, a da joj je potom rekla da je, kada je ostala sama sa bebom, devojčicu više puta udarila kaišem po telu jer ju je navodno nervirala. Osumnjičena je izjavila i da je ćerku navodno isterala iz kuće i izbacila joj stvari.

Devojčicu tukla kaišem i tupim predmetom?

Podsetimo, zločin se dogodio 2. novembra u večernjim časovima, kada je, kako se sumnja, majka detetu zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je devojčica preminula.Prema nezvaničnim saznanjima, A.Š. je, kako se sumnja, svojoj ćerki više udaraca kaišem i tupim drvenim predmetom u predelu tela i glave.

Dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj, nakon čega je policiji naložio da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji će biti predmet daljih veštačenja i analiza.

1/4 Vidi galeriju Ovde je majka ubila bebu u Novom Sadu Foto: Kurir

U daljem postupanju, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je A. Š. zbog sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Uhapšen je i otac devojčice T. Š. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina. I njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.Kako je saopšteno, osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.