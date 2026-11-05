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Surove planinske litice i nagli pad temperature pretvorili su rutinski vikend-izlet u pravu dramu. Mladi Čačanin krenuo je ka vrhu po vedrom vremenu, a poslednji kontakt sa najbližima imao je u nedelju, neposredno pre nego što su oblaci i oluja potpuno prekrili masiv i presekli sve komunikacije. U dva bazna punkta spasioci satima ne skidaju opremu, ali ih gusta magla i sneg drže vezane za bazu, dok svaki minut neizvesnosti smanjuje šanse na nepristupačnim strminama.

Među pripadnicima gorske službe, u ledenoj neizvesnosti, nalazi se i otac nestalog mladića, koji direktno s terena opisuje trenutne prepreke i razloge zbog kojih spasilačke ekipe još uvek ne mogu da zakorače ka zoni gde se sumnja da je ostao zarobljen.

Foto: Društvene Mreže

- Pretraga je trajala dokle god je bilo vidljivo, a obustavljena je sinoć oko 18 časova. Gorska služba je već jutros oko pola sedam bila u izviđanju. U nižim predelima pada kiša, dok je u zoni gde treba da se pretražuje počeo sneg. Kopnena potraga je za spasioce trenutno previše nebezbedna. Čeka se eventualno razvedravanje, nadamo se oko devet sati, kako bi mogli da polete helikopter i dronovi sa termovizijskim kamerama koji mogu da ga lociraju ukoliko nije u nekom zaklonu. Vreme ga je zavaralo, krenuo je praktično na izlet po lepom danu, pa je ostao u tankoj garderobi i neadekvatnoj obući, a gore su se uslovi naglo pogoršali - istakao je otac nestalog tinejdžera.

Helikopteri i dronovi čekaju razvedravanje

Potraga je u ovom trenutku potpuno blokirana iz vazduha, jer gusti oblaci i padavine onemogućavaju poletanje letelica. Kako saznajemo, čim se stvore minimalni meteorološki uslovi, u vazduh će se podići helikopter i dronovi opremljeni termovizijskim senzorima, koji bi mogli da registruju toplotni trag ukoliko mladić nije dublje zarobljen pod stenama ili u nekoj provaliji.

03:08 "SAD JE SVE U BOŽJIM RUKAMA, NAJGORE MISLI MI PROLAZE KROZ GLAVU" Oglasio se otac tinejdžera iz Čačka koji je nestao na Triglavu, potraga blokirana zbog mećave! Izvor: Kurir televizija

Ipak, sate neizvesnosti najteže podnosi porodica. Otac nestalog devetnaestogodišnjaka naglašava da su sve institucije u pripravnosti i da su u akciju uključeni najbolji evropski spasioci, ali da nepregledni planinski masiv i niske temperature gase nadu iz minuta u minut

- Sve nadležne službe, država i naša ambasada reagovali su na najvišem nivou. Na terenu su vrhunski timovi sa ogromnim iskustvom i sve raspoložive snage su uključene. Sada je sve u njihovim i u Božijim rukama. Strahujemo da se nije okliznuo i povredio, u takvoj situaciji čoveku prolaze najgore misli kroz glavu. Nadamo se da je uspeo da pronađe neku zavetrinu ili sklonište i samo molimo sve za podršku i molitvu.

Neizvesnost u baznim kampovima

Spasilačke ekipe u dva punkta podno i na samom masivu Triglava raspoređene su u punoj opremi, ali do prestanka padavina svaki izlazak na grebene predstavljao bi direktno ugrožavanje života samih spasilaca. Zvanične službe Slovenije u stalnoj su koordinaciji sa Ambasadom Republike Srbije, a nastavak pune akcije zavisi isključivo od toga da li će se vetar i sneg smiriti tokom prepodnevnih časova.

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Kurir.rs

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