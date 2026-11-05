OVO SU RODITELJI IZ PAKLA! ROĐACI NE ŽELE DA ČUJU ZA NJIH: Novosađanka tukla bebu do smrti, dok je otac sve znao i ćutao (foto)
- Otac T. Š. uhapšen je zajedno sa majkom A. Š. zbog smrti jednogodišnje devojčice u Novom Sadu, a tereti se za nepružanje pomoći.
- Majka je osumnjičena za teško ubistvo, a prema istrazi dete je tukla kaišem i zadobilo je smrtonosne povrede od metalne kopče.
Pored A. Š. (33), majke osumnjičene da je nasmrt pretukla svoju jednogodišnju ćerku u Novom Sadu, uhapšen je i otac deteta T. Š. (54). Njemu se na teret stavlja krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina.
- Ni A. Š. ni T. Š. nisu nigde radili, živeli su od socijalne pomoći, međutim, kadkad je T. Š. odraživao neke fizičke poslove za dnevnicu. Svi u naselju su besni i kivni kada su čuli šta se dogodilo, za tu ženu ne postoji blaga reč, a za njega ne postoji opravdanje što to nije sprečio - kaže jedna Novosađanka za Kurir.
Prema njenim rečima, i rođaci ove porodice su pogođeni tragedijom.
- Niko ne želi da čuje za njih, bilo je priče da skupljaju novac po familiji kako bi oboma obezbedili advokate, međutim, mislim da su odustali od toga - dodaje naša sagovornica.
Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, i ocu devojčice određeno je zadržavanje u trajanju do 48 časova, a on će danas biti priveden na saslušanje pred nadležnim tužilaštvom.
- U vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T. Š. (1972), otac maloletne M. Š, zbog krivičnog dela Nepružanje pomoći, koje je kažnjivo kaznom zatvora od tri meseca do pet godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je dežurni javni tužilac izašao na lice mesta i izvršio uviđaj, nakon čega je policiji naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove radi daljih veštačenja i analiza.
- U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A. Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom - saopštilo je tužilaštvo.
Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile smrti jednogodišnje devojčice, kao i odgovornost oba osumnjičena.
Bebu majka tukla kaišem, smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom
Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, kada je, prema navodima Višeg javnog tužilaštva, A. Š. (33) svojoj jednogodišnjoj ćerki zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je dete preminulo.
Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.
Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama.
Udarci su, prema dosadašnjim nalazima, bili toliko siloviti da su izazvali teško oštećenje i prestanak rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok.
Uprkos reakciji medicinskih službi, po prijemu deteta lekari su mogli samo da konstatuju smrt.