Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je dežurni javni tužilac izašao na lice mesta i izvršio uviđaj, nakon čega je policiji naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove radi daljih veštačenja i analiza.

- U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A. Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom - saopštilo je tužilaštvo.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile smrti jednogodišnje devojčice, kao i odgovornost oba osumnjičena.