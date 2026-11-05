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Pored A. Š. (33), majke osumnjičene da je nasmrt pretukla svoju jednogodišnju ćerku u Novom Sadu, uhapšen je i otac deteta T. Š. (54). Njemu se na teret stavlja krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

Ajsa.Ajša Šaćiri, ubistvo bebe, Novi Sad
A.Š. Foto: Privatna arhiva

- Ni A. Š. ni T. Š. nisu nigde radili, živeli su od socijalne pomoći, međutim, kadkad je T. Š. odraživao neke fizičke poslove za dnevnicu. Svi u naselju su besni i kivni kada su čuli šta se dogodilo, za tu ženu ne postoji blaga reč, a za njega ne postoji opravdanje što to nije sprečio - kaže jedna Novosađanka za Kurir.

Prema njenim rečima, i rođaci ove porodice su pogođeni tragedijom. 

- Niko ne želi da čuje za njih, bilo je priče da skupljaju novac po familiji kako bi oboma obezbedili advokate, međutim, mislim da su odustali od toga - dodaje naša sagovornica.

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Foto: Privatna arhiva

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, i ocu devojčice određeno je zadržavanje u trajanju do 48 časova, a on će danas biti priveden na saslušanje pred nadležnim tužilaštvom.

- U vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T. Š. (1972), otac maloletne M. Š, zbog krivičnog dela Nepružanje pomoći, koje je kažnjivo kaznom zatvora od tri meseca do pet godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Majka osumnjičena za teško ubistvo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je dežurni javni tužilac izašao na lice mesta i izvršio uviđaj, nakon čega je policiji naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove radi daljih veštačenja i analiza.

- U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A. Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom - saopštilo je tužilaštvo.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile smrti jednogodišnje devojčice, kao i odgovornost oba osumnjičena.

Bebu majka tukla kaišem, smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, kada je, prema navodima Višeg javnog tužilaštva, A. Š. (33) svojoj jednogodišnjoj ćerki zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je dete preminulo.

Ovde je majka ubila bebu u Novom Sadu Foto: Kurir

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.

Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama.

Udarci su, prema dosadašnjim nalazima, bili toliko siloviti da su izazvali teško oštećenje i prestanak rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok.

Uprkos reakciji medicinskih službi, po prijemu deteta lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

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