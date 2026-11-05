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Veliki požar izbio je rano jutros u jednom restoranu na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu, a prema prvim nezvaničnim informacijama, postoji sumnja da je vatra namerno izazvana.

Kako je objavljeno na Instagram stranici "192.rs", požar je izbio oko 4 sata ujutru u restoranu "Pikante", a vatrena stihija zahvatila je ugostiteljski objekat i pričinila materijalnu štetu, čiji tačan obim za sada nije poznat.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen, lokal je gotovo u potpunosti izgoreo, a stakla na izlogu su popucala.

U ovom požaru, na svu sreću, nije bilo povređenih, dok okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatre tek treba da budu utvrđene.

Uviđaj je u toku, a očekuje se da će nakon njegovog završetka biti poznato više detalja o uzroku požara, kao i o eventualnoj odgovornosti ili umešanosti drugog lica u ovaj incident.

Za sada nije poznato na koji način je požar izbio, niti postoje zvanične informacije koje bi potvrdile da je podmetnut.

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