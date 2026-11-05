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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su A. K. (29) iz Smedereva, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga i neovlašćeno držanje opoјnih droga.

Policiјski službenici su pretresom stana osumnjičenog, u centru Smedereva, pronašli i zaplenili oko 57 grama kokaina, koјi se nalazio u više kesica, spremnih za prodaјu.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden višem јavnom tužiocu u Smederevu.

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