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Majka, otac i sin napadnuti su u dvorištu porodične kuće u utorak, 3. novembra, a porodica je prepoznala jedno od maskiranih napadača kao svog komšiju s kojim ima sukob oko parking mesta.

Naime, tog dana, nešto posle 21 sat, S. V. (35) i prijavio da su njegovu porodicu komšije napale palicama, kao i da njegov otac ima povredu glave. Prema saznanjima, policija po izlasku na lice mesta nije zatekla napadače, niti bilo kakvo oružje a na stepenicama ispred kuće bila je jedna baklja.

S. V. je ispričao policiji da je došao kući, kada ga je na ulazu u dvorište presrelo desetak ljudi sa palicama i motkama i krenulo prema njemu. On je ušao u dvoršte i pokušavao da zatvori kapiju, ali bezuspešno - napadači su ušli za njim.

Čuvši komešanje u dvorištu, iz kuće su izašli njegov otac V. V. (66) i majka S. V. (62).

Do tuče je najpre došlo na kapiji, a potom i u dvorištu. Kako je rekao S. V, njegov otac je udaren u nogu, najverovatnije kada ga je neko šutnuo, a imao je i vidljive povrede na glavi, dok je njegovu majku S. V. policija zatekla sa ranom na potiljku koja je krvarila. Njih dvoje su prevezeni u Urgentni centar.

Lekari su kod V. V. konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje i nagnječenja mozga i zadrža je na bolničkom lečenju, a S. V. je zadobila laku telesnu povredu u vidu razderotine glave i ona je puštena na kućno lečenje.

S. V. je policiji rekao da je među napadačima prepoznao dvoje komšija i istakao da sa njima ima problem oko parking mesta.

Komšinica T. D. T. (45) je, kada joj je policija zakucala na vrata, prema saznanjima Telegrafa, rekla da je bila u stanu kada je čula raspravu na ulici, a da je znala da je njen sin F. T. otišao do komšija da popriča o problemu sa parking mestom. Međutim, ona je rekla da nije znala da će on sa sobom da povede nekoliko drugova, niti šta se tačno desilo.

Kako je rekla, kada je izašla na ulicu, videla je da komšinica S. V. stoji i drži drvenu motku.