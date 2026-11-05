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U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, počelo je saslušanje Igora Žmirića, komandanta SAJ i ostalih uhapšenih pripadnika MUP koji se sumnjniče da u noći između 14. i 15. avgusta prošle godine u garaži zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj zlostavljali i mučili studente.

Posle saslušanja osumnjičenih, koji su uhapšeni juče, tužilaštvo će odlučiti da li će sudiji za prethodni postupak staviti predlog da im se odredi pritvor do 30 dana.

Prvo osnovno tužilaštvo Foto: Tanjug/Tanja Valič

O hapšenju tadašnjih pripadnika Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO), podestimo, juče se oglasio MUP koji je saopštio da je Sektor unutrašnje kontrole po nalogu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo rešenje o zadržavanju policijskih službenika I. Ž. (47), B. J. (48), D. V. (48), J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54), i građaninu M.V. (48), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP Republike Srbije, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

- Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne - navedeno je u saopštenju MUP.

Marko Kričak Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, osim Igora Žmirića, među uhapšenima je i Milan Vuković, koji je v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela koje im se stavlja na teret bio u JZO.

Krivičnom prijavom, podsetimo, obuhvaćen je i bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, koji je pre nekoliko dana uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog i njemu je već u tom predmetu pritvor određen.