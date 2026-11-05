KURIR SAZNAJE: Počelo saslušanje uhapšenog komandanta SAJ-a Igora Žmirića i ostalih pripadnika MUP-a
- U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje komandanta SAJ Igora Žmirića i još uhapšenih pripadnika MUP zbog sumnje da su zlostavljali studente u garaži Vlade Srbije, saznaje nezvanično Kurir.
- Tužilaštvo će posle saslušanja odlučiti da li će tražiti pritvor do 30 dana za osumnjičene.
- Među uhapšenima je i v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Milan Vuković, dok je krivičnom prijavom obuhvaćen i bivši načelnik UKP Marko Kričak.
U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, počelo je saslušanje Igora Žmirića, komandanta SAJ i ostalih uhapšenih pripadnika MUP koji se sumnjniče da u noći između 14. i 15. avgusta prošle godine u garaži zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj zlostavljali i mučili studente.
Posle saslušanja osumnjičenih, koji su uhapšeni juče, tužilaštvo će odlučiti da li će sudiji za prethodni postupak staviti predlog da im se odredi pritvor do 30 dana.
O hapšenju tadašnjih pripadnika Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO), podestimo, juče se oglasio MUP koji je saopštio da je Sektor unutrašnje kontrole po nalogu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo rešenje o zadržavanju policijskih službenika I. Ž. (47), B. J. (48), D. V. (48), J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54), i građaninu M.V. (48), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP Republike Srbije, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.
- Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne - navedeno je u saopštenju MUP.
Podsetimo, osim Igora Žmirića, među uhapšenima je i Milan Vuković, koji je v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela koje im se stavlja na teret bio u JZO.
Krivičnom prijavom, podsetimo, obuhvaćen je i bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, koji je pre nekoliko dana uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog i njemu je već u tom predmetu pritvor određen.
Inače, kako je Kurir pisao, Vukoviću je juče policija pretresla kancelariju u zgradi Posebne pritvorske jedinice, pošto je tužilaštvu dostavljena anonimna prijava da je Marku Kričku omogućio da u pritvoru koristi mobilni telefon.