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Komšije A. Š. (33), majke osumnjičene da je nasmrt pretukla svoju jednogodišnju ćerku u Novom Sadu, i dalje su u šoku nakon stravičnog zločina koji je potresao javnost. Među stanarima vladaju šok i bes, a tragedija je otvorila i brojna pitanja o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata doma u kojem su odrastala deca.

Osumnjičeni roditelji Foto: Privatna arhiva

Kako se navodi u pričama iz okruženja porodice, život mališana navodno nije bio nimalo lak. Komšije su posebno potresene zbog vesti da je majka policiji rekla da je za smrt bebe kriva njena starija ćerka iz prvog braka.

- A.Š. je izjavila da je njena starija ćerka bila kod nje u gostima, a da joj je potom rekla da je, kada je ostala sama sa bebom, devojčicu više puta udarila kaišem po telu jer ju je navodno nervirala. Osumnjičena je izjavila i da je ćerku navodno isterala iz kuće i izbacila joj stvari - podsećamo.

Kako kažu komšije, starija devojčica je i ranije bila izložena maltretiranju i da je sada veoma uplašena jer je majka navodno prebacila svu krivicu na nju.

- Svi smo zatečeni, ovo je strašno. Kada čujete da je stradala beba, prvo pomislite na to koliko je bila bespomoćna. A onda čujete i priče o starijem detetu i ne možete da verujete da je jedna majka sposobna za tako nešto - započela je jedna komšinica za Kurir.

Posebno je pogađaju navodi da je devojčica, nakon svega što je navodno preživela, ostala preplašena. Prema informacijama iz okruženja porodice, ona je govorila da je majka njih, odnosno decu, često maltretirala.

- Stariju ćerku je okrivila za sve misleći da će se tako lako izvući. Dete je preplašeno. Nadamo se da će nadležni uzeti u obzir izjavu devojčice iako je maloletna. Najgore je kada pomislite da dete nema gde da pobegne od problema i da zavisi upravo od odraslih koji bi trebalo da ga štite, a nju sad majka krivi za ubistvo sestre, umesto da majka prihvati odgovornost i odgovara za zlo koje je učinila - dodaje naša sagovornica.

Komšije su progovorile i o teškim životnim uslovima u kojima su deca navodno odrastala.

- Koliko znam, deca su teško živela. Nije mi jasno kako je moguće da se ovakve stvari dešavaju, a da se tek posle tragedije o njima toliko govori. Ako je bilo problema i ranije, važno je da se sada sve ispita do kraja. Rođaci od jutros pričaju da je majka i ranije maltretirala decu, otac ih je navodno često branio, ali gde je bio sad kada je beba ubijena od batina... - u besu dodaje ona.

Pojedini stanovnici Novog Sada ne kriju bes zbog same pomisli da su deca duže vreme živela u strahu. Ipak, svi navodi o ranijem maltretiranju i porodičnim odnosima tek treba da budu provereni kroz istragu.

1/4 Vidi galeriju Ovde je majka ubila bebu u Novom Sadu Foto: Kurir

Bebu do smrti tukla kaišem, uhapšen i otac

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, kada je, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, A. Š. (33) svojoj jednogodišnjoj ćerki zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je nastupila smrt deteta. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanete metalnom kopčom.

- Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama. Udarci su doveli do teškog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok. Uprkos reakciji medicinskih službi, lekari su po prijemu deteta mogli samo da konstatuju smrt - podseća izvor.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je A. Š. uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor. Zbog zločina uhapšen je i otac deteta T. Š. (54), zbog sumnje da je počinio krivično delo nepružanje pomoći. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od tri meseca do pet godina, a i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova.