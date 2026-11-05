razbojništvo
RADNICAMA PRETIO PIŠTOLJEM I KRAO PAZAR: Uhapšen serijski razbojnik, danima pljačkao lokale u Jagodini
- Policija u Jagodini, u saradnji sa kolegama iz Rume, rasvetlila je tri razbojništva i uhapsila N. Š. (46) iz okoline Rume.
- Sumnjiči se da je uz pretnju pištoljem od radnica tri prodavnice u Jagodini uzeo oko 71.000 dinara i manju količinu cigareta.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini, u saradnji sa Policijskom stanicom u Rumi, intenzivnim radom, rasvetlili su tri krivična dela razbojništvo i uhapsili N. Š. (46) iz okoline Rume zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
- On se sumnjiči da je, uz pretnju pištoljem, od radnica tri prodavnice mešovite robe u Jagodini uzeo oko 71.000 dinara i manju količinu cigareta - navodi se u saopštenju Policijske uprave za Jagodinu.
Osumnjičenom je, po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, biti priveden tužilaštvu.
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