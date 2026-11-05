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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini, u saradnji sa Policijskom stanicom u Rumi, intenzivnim radom, rasvetlili su tri krivična dela razbojništvo i uhapsili N. Š. (46) iz okoline Rume zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

- On se sumnjiči da je, uz pretnju pištoljem, od radnica tri prodavnice mešovite robe u Jagodini uzeo oko 71.000 dinara i manju količinu cigareta - navodi se u saopštenju Policijske uprave za Jagodinu.