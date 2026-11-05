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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 14 časova dogodila u mestu Dobra, na području Velikog Gradišta, život je izgubio četrdesetogodišnji vozač putničkog automobila.

Prizor na mestu udesa bio je izuzetno težak i potresan, putničko vozilo završilo je potpuno uništeno u kanalu pored kolovoza, a saobraćaj na ovoj deonici je bio u potpunom prekidu.

Prema dosadašnjim informacijama prikupljenim tokom uviđaja, do udesa je došlo usled izuzetno neprilagođene i prevelike brzine. Vozač automobila je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom, koje je počelo nekontrolisano da zanosi po putu. U sekundi je usledio direktan i silovit udarac u teretno vozilo (šleper), za čijim se volanom nalazio poljski državljanin.

Strahovita energija sudara odbacila je putničko vozilo sa kolovoza pravo u duboki odvodni kanal pored puta. Od jačine udarca prednji deo automobila je doslovno zgužvan, a nesrećni muškarac je probio prednje vetrobransko staklo, izleteo iz kabine i pao na tlo nekoliko metara dalje.

Intervencija hitnih službi i obustava saobraćaja

Lekarska ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt nesrećnog četrdesetogodišnjaka. Povrede koje je zadobio tokom sudara i izletanja kroz staklo bile su fatalne. Vozač šlepera, državljanin Poljske, prošao je bez težih fizičkih povreda, ali se nalazi u stanju teškog šoka zbog svega što se odigralo pred njegovim očima.

Zbog težine udesa, rasutih delova vozila po celom kolovozu i položaja kamiona, saobraćaj je odmah po dolasku policije bio u potpunosti obustavljen. Stvorile su se kilometarske kolone u oba smera, a vozila su preusmeravana tek nakon što su nadležne službe delimično obezbedile teren.

Naložena obdukcija i veštačenje

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici saobraćajne policije u prisustvu dežurnog javnog tužioca. Tužilac je naložio da se telo nastradalog vozača transportuje na obdukciju kako bi se utvrdilo tačno vreme i uzrok smrti, kao i eventualno prisustvo alkohola ili drugih supstanci u organizmu.

Smrskana olupina izvučena je iz kanala specijalnim vozilom šlep-službe i biće podvrgnuta vanrednom tehničkom pregledu. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve preostale okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

(Telegraf.rs)

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