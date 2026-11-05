ZAKUCAO SE U ŠLEPER, PA IZLETEO KROZ STAKLO I POGINUO: Stravični sudar kod Velikog Gradišta, vozaču automobila nije bilo spasa
- U mestu Dobra kod Velikog Gradišta poginuo je četrdesetogodišnji vozač automobila u sudaru sa šleperom.
- Prema uviđaju, do nesreće je došlo zbog prevelike brzine, nakon čega je auto završio u kanalu pored puta.
- Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a tužilac je naložio obdukciju i veštačenje vozila.
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 14 časova dogodila u mestu Dobra, na području Velikog Gradišta, život je izgubio četrdesetogodišnji vozač putničkog automobila.
Prizor na mestu udesa bio je izuzetno težak i potresan, putničko vozilo završilo je potpuno uništeno u kanalu pored kolovoza, a saobraćaj na ovoj deonici je bio u potpunom prekidu.
Prema dosadašnjim informacijama prikupljenim tokom uviđaja, do udesa je došlo usled izuzetno neprilagođene i prevelike brzine. Vozač automobila je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom, koje je počelo nekontrolisano da zanosi po putu. U sekundi je usledio direktan i silovit udarac u teretno vozilo (šleper), za čijim se volanom nalazio poljski državljanin.
Strahovita energija sudara odbacila je putničko vozilo sa kolovoza pravo u duboki odvodni kanal pored puta. Od jačine udarca prednji deo automobila je doslovno zgužvan, a nesrećni muškarac je probio prednje vetrobransko staklo, izleteo iz kabine i pao na tlo nekoliko metara dalje.
Intervencija hitnih službi i obustava saobraćaja
Lekarska ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt nesrećnog četrdesetogodišnjaka. Povrede koje je zadobio tokom sudara i izletanja kroz staklo bile su fatalne. Vozač šlepera, državljanin Poljske, prošao je bez težih fizičkih povreda, ali se nalazi u stanju teškog šoka zbog svega što se odigralo pred njegovim očima.
Zbog težine udesa, rasutih delova vozila po celom kolovozu i položaja kamiona, saobraćaj je odmah po dolasku policije bio u potpunosti obustavljen. Stvorile su se kilometarske kolone u oba smera, a vozila su preusmeravana tek nakon što su nadležne službe delimično obezbedile teren.
Naložena obdukcija i veštačenje
Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici saobraćajne policije u prisustvu dežurnog javnog tužioca. Tužilac je naložio da se telo nastradalog vozača transportuje na obdukciju kako bi se utvrdilo tačno vreme i uzrok smrti, kao i eventualno prisustvo alkohola ili drugih supstanci u organizmu.
Smrskana olupina izvučena je iz kanala specijalnim vozilom šlep-službe i biće podvrgnuta vanrednom tehničkom pregledu. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve preostale okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.