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Otac nestalog planinara iz Preljine, Jakova Vučetića (19), otkrio je danas da su spasioci Gorske službe spasavanja u Sloveniji na planini Triglav pronašli ljusku jajeta, nedaleko od mesta sa kojeg se mladić u nedelju poslednji put javio porodici i spasiocima.

Spasioci su u ponedeljak, na mestima koja su im bila dostupna, pronašli tragove važne za rekonstrukciju Jakovljevog kretanja. Kako je mladićev otac Nikola Vučetić naveo, Jakov se u nedelju oko 19 časova javio Gorskoj službi sa oko 1.900 metara visine, rekao da mu je baterija pri kraju i poslao koordinate. Oko 200 metara ispod tog mesta nađena je ljuska od jajeta, a ranije i njegovi lični predmeti.

- Tek juče sam od momka iz Gorske službe, koji se zove Teo, saznao da je Jakov u razgovoru sa njima rekao da sa sobom ima aluminijumsku termo foliju, vreću za spavanje, gasnu grejalicu i tri baterije za glavnu lampu - izjavio je mladićev otac Nikola Vučetić.

Spasioci koji tragaju za Jakovom na Triglavu Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Danas je peti dan potrage za mladićem iz Preljine na slovenačkoj planini, gde je gusta magla prethodna dva dana potpuno onemogućavala vazdušnu pretragu helikopterom.

Međutim, nebo iznad planine Triglav danas se razvedrilo, pa se očekuje skorašnje poletanje helikoptera, ako vreme bude vedro i sunčano kao što je najavljeno. Očekuje se da će biti podignuti i dronovi sa termovizijom, dok 20 pripadnika Gorske službe svakog dana vrši pretragu i pešice.

Jakovljev otac, sveštenik Nikola Vučetić, koji je u Sloveniji i učestvuje u potrazi, kazao je da se čekaju samo instrukcije o tome kada će letelice poleteti.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

- Mi još uvek čekamo instrukcije od Gorske službe i od načelnika policije Damjana, da li će i u koje vreme poleteti helikopter u potragu. Plan za danas jeste da se u potragu uključe dronovi, helikopter i 20 pripadnika Gorske službe - rekao je otac Nikola za RINU.

Vremenski uslovi bili su ključna prepreka u prethodnim danima. Helikopter je u ponedeljak u dva-tri navrata preleteo teren, ali bezuspešno, dok termokamere, koje mogu da registruju znake života, nisu pomogle zbog magle. Ni dron, koji su spasioci dva puta pokušali da puste sa lokacije Zadnjica, nije mogao da snimi teren.

Jakov javio da ima grejalicu Foto: Privatna arhiva

- Juče smo ceo dan pokušavali da dronom snimimo taj teren, ali je magla bila jako gusta. Prognoza za danas je vedro i sunčano i upravo se spremamo da krenemo čim dobijemo instrukcije sa koje ćemo strane ići. Varljivo je to što je Jakov krenuo iz Ljubljane kada je bilo 15 stepeni iznad nule. Ta noć je bila jako hladna, temperatura gore na vrhu Triglava spustila se na minus 10. Bili su jaki snegovi, a u podnožju je padala kiša. Sneg nije bio visok, ali su negde nanosi bili i do pola metra - ispričao je Vučetić.

Otac se i dalje nada da je mladić pronašao zaklon.

- Ostaje nam samo da se nadamo da je Jakov našao neki zaklon. Molimo se Bogu i Svetom Jakovu da se ovo završi onako kako svi očekujemo, da ga nađemo negde živog i zdravog - poručio je on.

Foto: Društvene Mreže

Na kraju je zahvalio svima koji brinu i mole se za Jakova.

- Zahvaljujem svim ljudima koji su zvali, koji su se javili da se mole, mojim parohijanima iz Preljine i svima koji su pomogli do sada. Neizmerna zahvalnost od svih nas - zaključio je Nikola Vučetić.