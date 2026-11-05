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Suđenje ginekologu Marku Maksimoviću iz Rume, lekaru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, optuženom za krivična dela u vezi sa postupanjem tokom porođaja dve žene čije su bebe preminule, prema ranije objavljenom terminu zakazano je za 17. novembar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Glavni pretres treba da počne iznova zbog promene postupajućeg sudije, iako su u prethodnom toku postupka već saslušavani svedoci i izvođeni dokazi.

Predmet je dodeljen sudiji Biljani Đuričić, a ranije zakazani početak suđenja pred novim sudijom predstavlja novu fazu postupka koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Optužbe u vezi sa dva porođaja

Prema ranije objavljenim podacima o optužnici, Maksimoviću se na teret stavljaju teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavesnim pružanjem lekarske pomoći na štetu dve porodilje. U slučaju jedne od oštećenih tereti se i za zlostavljanje i mučenje.

Postupak se odnosi na porođaje Marice Mihajlović i Jelene Ivković, čije su bebe preminule.

Maksimović je tokom ranijeg postupka negirao krivicu.

Lekari svedočili o porođajima i reanimaciji

Na ročištu održanom 9. februara ove godine saslušano je šest svedoka, među kojima su bili lekari koji su učestvovali u lečenju i porođajima oštećenih.

Ispitivanje je trajalo više sati, a govorilo se o primeni epiduralne anestezije, praćenju stanja ploda, CTG monitoringu, medicinskoj dokumentaciji i postupcima reanimacije novorođenčadi.

Pojedini svedoci navodili su da se ne sećaju svih detalja događaja ili da je za odgovore na određena pitanja potreban uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Branilac optuženog, advokat Zoran Jakovljević, tada je izjavio da odbrana insistira na razjašnjavanju okolnosti pod kojima su nastale tvrdnje o mogućoj lekarskoj grešci, kao i pitanja dokumentacije i nadzora tokom porođaja.

Brani se sa slobode

Maksimović je uhapšen u januaru 2024. godine, nakon što je Marica Mihajlović javno iznela optužbe o postupanju lekara tokom porođaja u mitrovačkoj bolnici.

Pritvor mu je ukinut u julu iste godine, nakon čega se u daljem toku postupka branio sa slobode.

Slučaj je otvorio širu raspravu o postupanju prema porodiljama, pravima pacijentkinja i odgovornosti zdravstvenih radnika.

O krivičnoj odgovornosti optuženog odlučuje sud. Do donošenja pravnosnažne osuđujuće presude važi pretpostavka nevinosti.