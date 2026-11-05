PU Niš
UŽAS KOD NIŠA! Muškarac (66) osumnjičen da je obljubio dvanaestogodišnju devojčicu
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Z. M. (66) iz okoline Gadžinog Hana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom.
On se sumnjiči da je obljubio dvanaestogodišnju devojčicu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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