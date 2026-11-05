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Tamara Đ., majka trogodišnje I. Đ,, koja je 10. juna 2025. godine poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Malče, svedočila je juče pred Višim sudom u Nišu o ovoj tragediji, jer je i sama bila svedok nesreće.

Njeno svedočenje usledilo je na nastavku suđenja mladiću I. S. (24) iz Zaječara, optuženom da je 10. juna 2025. godine, nadomak sela Malča kod Niša, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula trogodišnja devojčica, dok su tri osobe teško povređene.

- Moja potreba je da se prvi put oči u oči vidim sa osobom zbog koje moje I. više nema. Da vidim da li i on mene može da pogleda. Došla sam na štakama. Govorim istinu, vozio je prebrzo. To nezvanično svi znaju, a znamo i mi koji smo bili svedoci i u sekundi gledali kako svetla automobila idu pravo ka nama. I moj suprug i ja smo vozači, znamo da procenimo brzinu vozila i znamo da je bila više od 150 kilometara na sat - rekla je majka Tamara za sudskom govornicom.

Ona je istakla da ni "milion godina neće biti dovoljno da se roditelji i porodica pomire sa gubitkom devojčice", koja nije dočekala ni svoj treći rođendan.

Mesto nesreće kod Malče Foto: Kurir/M.S.

- Moja ćerkica je trebalo da raste, da bude najbolja majka, da se uda, ali joj je sve to uskraćeno - kazala je majka devojčice, koja je na suđenje došla uz pomoć štaka jer se od nesreće i dalje oporavlja.

Tokom ranijih ročišta, otac nastradale devojčice Mlađan S. izjavio je da je automobil optuženog išao mnogo brže od 72 kilometra na čas, koliko je utvrđeno saobraćajnim veštačenjem, i opisao kako je pokušao da izbegne direktan sudar.

Saobraćajni veštak Dejan Bogićević ostao je pri nalazu da se „seat“ kretao brzinom od 72 kilometra na čas, uz mogućnost odstupanja do deset odsto, dok je optuženi I.S. ranije negirao krivicu, navodeći da se samog udesa ne seća i da mu se neposredno pre toga zamaglilo pred očima.

Tragovi sudara Foto: Kurir/M.S.

Prema navodima optužnice, I.S. se tereti da je, krećući se iz pravca Niša ka Svrljigu, automobilom prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa „fiatom doblo“ u kojem se nalazila četvoročlana porodica iz Zaječara. Nesreća se dogodila oko 20 minuta posle ponoći, na ulazu u selo Malča.

U ovoj nesreći trogodišnja devojčica je preminula na licu mesta, dok su njeni roditelji zadobili teške telesne povrede opasne po život. Njena starija sestra prošla je sa lakšim povredama.