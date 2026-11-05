Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (21) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je na ulici, prilikom kontrole, kod M. J. pronašla 118 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain, 17 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, vagicu za precizno merenje, kao i oko 93.000 dinara i 150 evra za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - saopštili su iz PU Niš.

Takođe, pretresom stana i drugih prostorija koje ona koristi pronađeno je još osam tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DILER IZ SMEDEREVA: U stanu mu našli gomilu paketića kokaina
kokain, droga, zaplena, marihuana (5).jpg
HronikaNOVOSAĐANIN UHAPŠEN ZBOG DROGE: U stanu i automobilu mu nađena veća količina amfetamina
3.jpg
HronikaU ŠPORETU KRIO DŽAK PUN DROGE: Uhapšen i saslušan muškarac iz Zemuna
Zaplena marihuana Stara Pazova
HronikaIZVUKLI GA IZ KOLA I BACILI NA ZEMLJU! Pogledajte akciju policije: Uhapšen Beograđanin (48), u gepeku imao 38 paketa kokaina i marihuane (VIDEO)
MUP.jpg