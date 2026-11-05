Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu , po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (21) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

- Policija je na ulici, prilikom kontrole, kod M. J. pronašla 118 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain, 17 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, vagicu za precizno merenje, kao i oko 93.000 dinara i 150 evra za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - saopštili su iz PU Niš.