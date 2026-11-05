Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su A. Đ. (43), M. M. (49), P. M. (19), V. T. (38), B. K. (36), V. P. (34), B. M. (39) iz ovog grada, kao i A. A. (44) iz Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

A. Đ. se sumnjiči da, je 25. oktobra, prišao grupi motociklista i oborio jedan motocikl, nakon čega je vozač pao, dok su M. M. i P. M., kako se sumnja, vozeći automobile preprečili put drugom vozaču motocikla, udarili ga i naneli mu lake telesne povrede.

Sumnja se i da su V. T. i B. K., istog dana, preprečili put trojici motociklista i time im ugrozili bezbednost, dok se A. A., V. P. i B. M. sumnjiče da su zaustavili automobil u kojem su se nalazila dvojica mladića, vređali ih i udarali po automobilu.