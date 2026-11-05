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Viši sud u Leskovcu osudio je danas V. S. iz Mrštana na pet godina zatvora zbog neovlašćenog držanja opojnih droga radi prodaje, nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela koji je optuženi zaključio sa Višim javnim tužilaštvom u Leskovcu.

Sporazum je zaključen između Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu s jedne strane i okrivljenog i njegovog branioca, s druge strane.

V.S. je oglašen krivim za krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. U izrečenu kaznu uračunava mu se vreme provedeno u pritvoru.

Prema presudi, on je 14. januara 2026. godine, oko 15.30 časova, u Donjem Krajincu neovlašćeno držao radi prodaje 299,80 grama kokaina.

- Droga je bila upakovana u tri PVC paketića, a pronađena je prilikom policijskog pregleda nakon što su ga zaustavili pripadnici Policijske uprave Leskovac - saopštio je danas Viši sud u Leskovcu.

Kokain je privremeno oduzet, a sud je izrekao i meru bezbednosti oduzimanja predmeta. Oduzeta droga biće uništena nakon pravnosnažnosti presude.