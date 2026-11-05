Slušaj vest

Nestali planinar iz Preljine Jakov Vučetić (19) pronađen je danas mrtav na planini Triglav u Sloveniji, saznaje Kurir.

- Obaveštavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće - javljaju za Kurir iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije.

Nesrećni Jakov nestao je u nedelju uveče, 1. novembra, kada je porodici i gorskoj službi javio da je zarobljen na lokaciji Plemenice, na Triglavu, usled guste magle, vetra i mraka.

JAKOV-PRIVATNA_ARHIVA.jpg
Jakov Vučetić Foto: Privatna arhiva

Kako dodaju iz Gorske službe, u akciji su učestvovali spasioci iz Gorske službe spasavanja (GRS) Bovec i Mojstrana. Oni su u ponedeljak, 2. novembra, pronašli deo ličnih stvari nestalog planinara. Potraga je nastavljena i narednih dana, uz angažovanje helikopterske posade stacionirane na Brniku, koja je koristila letelice slovenačke vojske i slovenačke policije.

- Intervencija se odvijala na veoma zahtevnom terenu, u izuzetno teškim i krajnje nepovoljnim uslovima (sneg, led, kiša, vetar i magla) - naglasili su iz slovenačke spasilačke službe.

Mladićev otac Nikola Vučetić oglasio se danas i naveo da se danas nastavila potraga za njegovim sinom na Triglavu, a da će spasiocima vremenski uslovi konačno ići po ruku, jer se nebo razvedrilo, pošto je prethodna dva dana bila magla. Nažalost, današnja potraga završila se tragičnim pronalaskom Jakovljevog tela.

Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Podsetimo, tinejdžer se u nedelju oko 19 sati javio porodici i rekao da je zarobljen u snežnoj oluji na Triglavu, nakon čega se javio i slovenačkoj Gorskoj službi spasavanja, kojima je poslao svoje koordinate, ali su oni na tom mestu u ponedeljak pronašli samo njegov ranac i planinarsku opremu.

Jakovljev otac je tokom petodnevne potrage bio u Sloveniji sa spasiocima i iščekivao srećne vesti.

Ne propustiteHronika"SAD JE SVE U BOŽJIM RUKAMA, NAJGORE MISLI MI PROLAZE KROZ GLAVU" Oglasio se otac tinejdžera iz Čačka koji je nestao na Triglavu, potraga blokirana zbog mećave!
Jakov Vučetić, Triglav, Slovenija, Gorska služba spasavanja Slovenije
HronikaPRVE SLIKE POTRAGE ZA NESTALIM JAKOVOM NA TRIGLAVU: Oglasili se spasioci iz Slovenije za Kurir, otkrili šta im otežava potragu (foto)
Jakov Vučetić, Triglav, Slovenija, Gorska služba spasavanja Slovenije
Hronika"REKAO NAM JE DA JE UPAO U SNEŽNU OLUJU, SAD JE SVE U BOŽJIM RUKAMA" Otac nestalog Jakova potvrdio za Kurir da se potraga na Triglavu nastavila i jutros
Jakov Vučetić Triglav
Hronika"MOLIMO SE BOGU DA NAM SE JAKOV VRATI ŽIV I ZDRAV" Oglasio se otac tinejdžera iz Preljine koji je nestao u Sloveniji: Poneo je samo šator i grejalicu...
JAKOV-PRIVATNA_ARHIVA.jpg