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Nestali planinar iz Preljine Jakov Vučetić (19) pronađen je danas mrtav na planini Triglav u Sloveniji, saznaje Kurir.

- Obaveštavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće - javljaju za Kurir iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije.

Nesrećni Jakov nestao je u nedelju uveče, 1. novembra, kada je porodici i gorskoj službi javio da je zarobljen na lokaciji Plemenice, na Triglavu, usled guste magle, vetra i mraka.

Jakov Vučetić Foto: Privatna arhiva

Kako dodaju iz Gorske službe, u akciji su učestvovali spasioci iz Gorske službe spasavanja (GRS) Bovec i Mojstrana. Oni su u ponedeljak, 2. novembra, pronašli deo ličnih stvari nestalog planinara. Potraga je nastavljena i narednih dana, uz angažovanje helikopterske posade stacionirane na Brniku, koja je koristila letelice slovenačke vojske i slovenačke policije.

- Intervencija se odvijala na veoma zahtevnom terenu, u izuzetno teškim i krajnje nepovoljnim uslovima (sneg, led, kiša, vetar i magla) - naglasili su iz slovenačke spasilačke službe.

Mladićev otac Nikola Vučetić oglasio se danas i naveo da se danas nastavila potraga za njegovim sinom na Triglavu, a da će spasiocima vremenski uslovi konačno ići po ruku, jer se nebo razvedrilo, pošto je prethodna dva dana bila magla. Nažalost, današnja potraga završila se tragičnim pronalaskom Jakovljevog tela.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Podsetimo, tinejdžer se u nedelju oko 19 sati javio porodici i rekao da je zarobljen u snežnoj oluji na Triglavu, nakon čega se javio i slovenačkoj Gorskoj službi spasavanja, kojima je poslao svoje koordinate, ali su oni na tom mestu u ponedeljak pronašli samo njegov ranac i planinarsku opremu.