Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je danas da je formiralo predmete protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih pripadnika Agencije zbog sloupotreba službenog položava u sitcaju sa povredom prava glasanja, dok je drugi predmet formiran protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića, i više od 60 drugih osoba.

Dva predmeta, kako je saopšteno iz JTOK, pokrenuta su po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića, a u skladu sa Opštim obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva od 20. oktobra 2026. godine, koje se odnosi na postupanje nosilaca javnotužilačke funkcije tokom predistražnog ili krivičnog postupka za krivična dela protiv izbornih prava kao i za druga krivična dela koja se zbog umišljaja učinioca ili načina izvršenja mogu smatrati pokušanim ili izvršenim u vezi sa izbornim pravima punoletnih državljana Republike Srbije.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Foto: Ilija Ilić

- U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal su formirana dva predmeta po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića. Jedna krivična prijava je podneta protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih službenika ove Agencije zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom povreda prava glasanja i krivičnog dela prinuda, pa je u cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo 4. novembra uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP-SBPOK za proveru navoda iz krivične prijave kao i da se obavi razgovor sa prijavljenim licima - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Druga krivična prijava je, kako se dodaje, osim protiv ministra Vujića i Mileta Jandrića podneta i protiv posebnog savetnika minista pravde Milice Radonjić i još 60 drugih poimenično navedenih upravnika više kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora na teritoriji Republike Srbije i službenih lica ovih kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, te nepoznatih visokopozicioniranih funkcionera, predstavnika i aktivista Srpske napredne stranke, zbog krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, nesavestan rad u službi i rasna i druga diskriminacija.

- Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je 4. novembra uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP – SBPOK kojim je traženo da preduzmu sve neophodne policijske radnje u cilju provere navoda ove krivične prijave, uključujući i prikupljanje obaveštenja u svojstvu građana od svih prijavljenih i pojedinih drugih lica koja bi mogla imati saznanja o događajima opisanim u navedenoj krivičnoj prijavi - navodi se u saopštenju tužilaštva.