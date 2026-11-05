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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su Z. V. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i D. T. (52) i N. Č. (45) koji se sumnjiče da su učinili isto delo u pomaganju, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje se:

Kako se sumnja, Z. V. je tokom januara i februara 2025. godine, obavljajući poslove pomoćnika odgovornog lica za komercijalne poslove u jednom privrednom društvu za prodaju naftnih derivata, sačinio lažne ugovore o kupoprodaji motornih goriva sa privrednim društvima bez njihovog znanja, na osnovu kojih je ishodovao četiri platne kartice koje glase na te navodne kupce.

00:36 Uhapšeni pomoćnik direktora poznate firme iz Novog Sada i još dve osobe Izvor: Mup Srbije

Potom je, kako se sumnja, navedene kartice predao D. T. i N. Č. koji su pomoću njih preuzimali naftne derivate na benzinskim stanicama tog privrednog društva na teritoriji Vojvodine, bez plaćanja.

Na taj način, oni su, kako se sumnja, oštetili ovo privredno društvo za 31.176.414 dinara, a sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će biti privedeni nadležnom tužilaštvu.