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Mladen Samardžija (36), navodno visokopizicionirani pripadnik kavačkog klana, uhapšen je u velikoj policijskoj akciji "Damage" koja je juče sprovedena u Banjaluci. Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, uhapšeno je ukupno 17 osoba i zaplenjena velika količina droge.

- Samardžija je godinama na meti regionalnih i evropskih policijskih istraga. Slovenija je za njim raspisala crvenu poternicu pod sumnjom da je bio ključna karika međunarodne kriminalne grupe integrisane u crnogorski kavački klan, na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer - prenosi portal klix.ba.

Kako se navodi, sumnja se da je Samardžija kooridnirao transport i isporuke velikih količina narkotika i prljavog novca širom Evrope, regrutujući nove članove i stičući ogromnu imovinsku korist.

Poternica za Samardžijom Foto: Europol

Samardžija je, inače, izdržavao kaznu u zatvoru u Sloveniji a navodno je iza rešetaka posedovao mobilni telefon sa Skaj aplikacijom, preko koje je vodio "posao" iz ćelije. Policije više evropskih zemalja označile su ga, kako se navodi, kao izuzetno opasnu osobu.

Ovaj traženi begunac, podsetimo, u Bosni i Hercegovini hapšen je i u decembru 2023. kada su mu lisice stavljene u velikoj međunarodnoj akciji "Tokio", sprovedenoj u saradnji s Evropolom.

Tada je lociran i uhapšen u luksuznom apartmanu na Jahorini. U toj akciji policija je pronašla kilogram kokaina, 122.580 eura, 8.000 KM, četiri pištolja, municiju kalibra 9x19 mm, telefone, laptop i manju količinu marihuane. Pored toga, zaplijenjeno je i pet automobila: Audi RS3, VW Golf 7, VW Polo, Ford Focus i Škoda Octavia.

Prilikom ročišta za određivanje pritvora, tužilaštvo je tada navelo da postoje brojni dokazi i transkripti Samardžijinih razgovora u kojima se, kako je rektla tužiteljka, čuje i da je imao nameru da naudi porodici inspektora policije Republike Srpske. Tužilaštvo je navelo i da svedoci neće da daju iskaze iz straha, ali i da imaju dokaze da Samardžija raspolađe ogromnom količinom novca.

Kavčanin koji je tada sedeo u sudnici, kratko se obratio prisutnima.

- Sam sam se prepao sebe. Kao da nisam ja - odgovorio je tužilaštvu i poručio da "nikoga nije ubio, niti kome dirao decu".