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Potraga za devetnaestogodišnim Jakovom Vučetićem danas je imala svoj tragičan kraj. Mladić iz Čačka pronađen je mrtav na planini Triglav.

- Jakov je pronađen, ali nije preživeo - kratko je potvrdio njegov otac Nikola za RINU.

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Mladić iz Čačka pronađen je mrtav na planini Triglav. Foto: RINA

Mladić je nestao u nedelju tokom planinarenju, a u potragu za njim bile su uključene sve raspoložive ekipe u Sloveniji.

Vremenski uslovi bili su ključna prepreka u prethodnim danima. Helikopter je u ponedeljak u dva-tri navrata preleteo teren, ali bezuspešno, dok termokamere, koje mogu da registruju znake života, nisu pomogle zbog magle.

Ni dron, koji su spasioci dva puta pokušali da puste sa lokacije Zadnjica, nije mogao da snimi teren.

Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Danas su vremenski uslovi bili bolji i potraga je okončana, ali nažalost sa tragičnim krajem.

Kurir.rs/RINA

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