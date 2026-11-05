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U nastavku akcije na suzbijanju krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Službe za borbu protiv korupcije i Službe za suzbijanje kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su trojicu pripadnika organizovane kriminalne grupe.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju uhapšeni su J. A. (40), D. R. (45) i V. M. (52), dok se D. R. i V.M. terete i za krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Takođe, krivičnom prijavom obuhvaćeni su i pripadnik OKG V. Đ. (62) i organizator B. D. (52), odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, koji se već nalaze u pritvoru.

Osumnjičeni su u periodu od oktobra 2021. do juna 2026. godine, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda, kako se sumnja, izradili više od 100 lažnih, falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, master diploma, a sve u nameri da ih naručioci istih upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene na zakonit način.

Na ovaj način, oni su, kako se sumnja, za sebe i ovu organizovanu kriminalnu grupu pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 20.000.000 dinara.

Kako se sumnja, D. R. je kao administrativni radnik ove škole u Novom Pazaru prekoračio granice ovlašćenja, tako što je izdavao falsifikovana svedočanstva, diplome i uverenja ove škole većem broju lica, dok je V. M. pronalazio zainteresovana lica i njihove podatke i dokumentaciju dostavljao D. R. radi izrade falsifikovanih isprava.

U toku su pretresi na više lokacija na teritoriji Beograda, Novog Pazara i Raške, gde je do sada pronađeno više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, kao i novac.