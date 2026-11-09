Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 5.30, na dva kilometra od aerodroma "Nikola Tesla" u smeru ka Beogradu povređene su dve osobe.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali kamion cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini. Ubrzo je uz pomoć vatrogasaca spasilaca, izvučen iz kabine i prevezen u Urgentni centar.

Povređen je i muškarac star oko 40 godina, koji je sa teškim telesnim povredama prevezen u zemunsku bolnicu, kao i 36-godišnji muškarac, koji je vozio cisternu.

Saobraćaj se na ovom delu puta odvija otežano.

Prema prvim informacijama, kamion cisterna prevozila je cement i nema opasnosti po zdravlje ljudi i okolinu.