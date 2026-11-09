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PRVA SLIKA JEZIVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD AERODROMA: Vozač cisterne ostao zarobljen u kabini, evo da li ima opasnosti po građane
- U nesreći kod aerodroma 'Nikola Tesla' povređene su dve osobe, a vozač cisterne je uz pomoć vatrogasaca izvučen iz kabine i prebačen u Urgentni centar.
- Kamion cisterna i kombi sudarili su se jutros oko 5.30 na dva kilometra od aerodroma, pa se saobraćaj na tom delu puta odvija otežano.
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 5.30, na dva kilometra od aerodroma "Nikola Tesla" u smeru ka Beogradu povređene su dve osobe.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali kamion cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini. Ubrzo je uz pomoć vatrogasaca spasilaca, izvučen iz kabine i prevezen u Urgentni centar.
Povređen je i muškarac star oko 40 godina, koji je sa teškim telesnim povredama prevezen u zemunsku bolnicu, kao i 36-godišnji muškarac, koji je vozio cisternu.
Saobraćaj se na ovom delu puta odvija otežano.
Prema prvim informacijama, kamion cisterna prevozila je cement i nema opasnosti po zdravlje ljudi i okolinu.
(Kurir.rs/RTS)
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