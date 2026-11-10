"BIO SAM PRIMORAN... PRETILI SU DA ĆE MI ZAPALITI KUĆU I UBITI DECU" Srbin osuđen u Sloveniji na robiju zbog teškog krivičnog dela (foto)
- Darko Banović iz Užica osuđen je u Sloveniji na šest godina i četiri meseca zatvora zbog krijumčarenja migranata, a u kamionu je, prema optužnici, prevozio 99 ljudi. Na suđenju je rekao da je bio primoran zbog dugova i pretnji porodici.
- Sud je utvrdio da je Banović ranije već vozio ilegalne migrante, a za ovu rutu je, prema navodima, dobijao oko 200 evra po osobi. Njegov branilac najavljuje žalbu na presudu.
Darko Banović (38), državljanin Srbije iz Užica, osuđen je pred sudom u Sloveniji na zatvorsku kaznu od šest godina i četiri meseca zbog ilegalnog šverca migranata. U optužnici se navodi da je u kamionu ilegalno prevozio čak 99 osoba, za šta je trebalo da dobije oko 20.000 evra!
On se na suđenje u Krškom uključio putem video-linka iz pritvorske jedinice u Novom Mestu i nije mogao da zadrži suze.
- Bio sam primoran da prevozim ilegalne migrante jer sam imao dugove. Pretili su da će mi zapaliti kuću i ubiti decu. Ipak, nisam znao da prevozim toliko ljudi, rečeno mi je da ih je 15 - izjavio je okrivljeni Darko Banović, pišu Slovenske Novice.
Kako dodaju, okrivljeni je u suzama pričao o svojim porodičnim prilikama. Kako je rekao, njegova majka je vezana za postelju otkako je obolela od kovida 19, otac mu je osoba sa invaliditetom, a sva briga o porodici pala je na suprugu koja zarađuje svega 500 evra.
- Nešto više od pre dva meseca, 12. avgusta, nešto pre sedam sati ujutru, dvoje meštana u blizini Drnova primetilo je sumnjiv kamion koji se isključio sa puta. Vozač je otvorio zadnji deo prikolice, a ljudi su počeli da iskaču napolje. Shvativši da ga neko posmatra, vozač je odmah zatvorio vrata prikolice i nastavio vožnju do Smednika, gde je pustio preostale putnike - navodi su optužnice protiv državljanina Srbije.
Kako se dodaje, nakon poziva građanina koji je primetio sumnjive radnje, pa ih čak i fotografisao, usledila je velika policijska akcija, koja je rezultirala hapšenjem kako ilegalnih migranata, tako i krijumčara. Grupu su činili 69 državljana Bangladeša, 28 državljana Pakistana, jedan državljanin Gane i jedan državljanin Nepala. Svi ilegalni migranti podneli su zahtev za međunarodnu zaštitu, dok je policija lišila slobode državljanina Srbije.
Ispostavilo se da ovo nije bila njegova jedina tura prevoza. Rano ujutru 27. jula, on je u Sloveniju dovezao i 54 državljana Pakistana, Bangladeša, Indije i Turske, takođe u prikolici, i ostavio ih u blizini mesta Čatež ob Savi. Bilo je to isto vozilo marke "skanija", sa istim srpskim registarskim oznakama i nazivom transportne kompanije iz Srbije.
Vozač nije izbegao odgovornost. Priznao je krivicu tokom istrage i na sudu, ali je zatražio blažu kaznu. Viši državni tužilac Jože Zevnik predložio je kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i četiri meseca, kao i novčanu kaznu od hiljadu evra. Takođe je zatražio da se okrivljenom, nakon odsluženja kazne, na pet godina zabrani ulazak u zemlju. Tužilac je, takođe, tražio oduzimanje prikolice, tvrdeći da je kompanija, koja je Banovića zapošljavala tokom kraćeg perioda, bila upoznata sa prevozom ilegalnih migranata.
- S obzirom na to da kompanija zapošljava osobu zaduženu za redovno praćenje GPS uređaja u svojim vozilima, neverovatno je da ta osoba ne bi primetila da vozač više puta, bez opravdanog razloga, napušta auto-put u blizini Novske, upravo na mestu gde je oba puta preuzeo ilegalne migrante. Kompanija je znala šta vozač radi, pa ga je, zapravo, u tome i podržavala - izjavio je tužilac.
Već osuđivan
Međutim, sudija Ester Žnidaršič nije sledila predlog tužilaštva u tom pogledu, jer ne postoji zakonski osnov za oduzimanje prikolice. Takva mera se primenjuje samo kada je osuđeno lice i vlasnik vozila ili transportne opreme. Što se tiče izricanja kazne, sudija je bila nešto blaža od tužilaštva, izrekavši kaznu kraću za godinu dana od tražene. Uzela je u obzir njegovo priznanje krivice, što je značajno ubrzalo postupak, kao i njegovu odgovornost za porodicu.
S druge strane, prethodna osuda suda u Vinkovcima, u Hrvatskoj, ide protiv njega: 2024. godine je osuđen na osam meseci zatvora, takođe zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. Međutim, kako je rekla sudija, očigledno je da ga ta kazna nije ničemu naučila.
- Istraga je otkrila da su migranti ušli u Hrvatsku iz Bosne. Banović ih je pokupio na odmorištu u blizini Novske, nakon dvočasovne vožnje stigli su u Sloveniju, gde ih je on iskrcao. Prevozili su se u gotovo hermetički zatvorenoj prikolici dimenzija 13,6 puta 2,5 metara, prekrivenoj ceradom, u kojoj je po podu bilo rasuto nekoliko tona pšenice. Nije bilo dotoka svežeg vazduha. Umesto toga, vazduh je bio pun prašine i zagušljiv zbog pšenice, što im je otežavalo disanje i izazivalo kašalj. Svaki migrant je organizatorima platio nekoliko hiljada evra, neki čak i 15.000 evra za put u zapadnu Evropu, dok je vozač, prema navodima, dobio 200 evra po osobi, što ukupno iznosi gotovo 20.000 evra - rečeno je tokom suđenja Srbinu.
Prema rečima branioca okrivljenog, Petera Kobentara, s obzirom na ustaljenu sudsku praksu, kazna ne bi trebalo da bude duža od četiri godine zatvora, stoga se očekuje žalba.