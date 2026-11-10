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Darko Banović (38), državljanin Srbije iz Užica, osuđen je pred sudom u Sloveniji na zatvorsku kaznu od šest godina i četiri meseca zbog ilegalnog šverca migranata. U optužnici se navodi da je u kamionu ilegalno prevozio čak 99 osoba, za šta je trebalo da dobije oko 20.000 evra!

On se na suđenje u Krškom uključio putem video-linka iz pritvorske jedinice u Novom Mestu i nije mogao da zadrži suze.

Suđenje u Sloveniji Foto: Slovenske Novice

- Bio sam primoran da prevozim ilegalne migrante jer sam imao dugove. Pretili su da će mi zapaliti kuću i ubiti decu. Ipak, nisam znao da prevozim toliko ljudi, rečeno mi je da ih je 15 - izjavio je okrivljeni Darko Banović, pišu Slovenske Novice.

Kako dodaju, okrivljeni je u suzama pričao o svojim porodičnim prilikama. Kako je rekao, njegova majka je vezana za postelju otkako je obolela od kovida 19, otac mu je osoba sa invaliditetom, a sva briga o porodici pala je na suprugu koja zarađuje svega 500 evra.

- Nešto više od pre dva meseca, 12. avgusta, nešto pre sedam sati ujutru, dvoje meštana u blizini Drnova primetilo je sumnjiv kamion koji se isključio sa puta. Vozač je otvorio zadnji deo prikolice, a ljudi su počeli da iskaču napolje. Shvativši da ga neko posmatra, vozač je odmah zatvorio vrata prikolice i nastavio vožnju do Smednika, gde je pustio preostale putnike - navodi su optužnice protiv državljanina Srbije.

Kako se dodaje, nakon poziva građanina koji je primetio sumnjive radnje, pa ih čak i fotografisao, usledila je velika policijska akcija, koja je rezultirala hapšenjem kako ilegalnih migranata, tako i krijumčara. Grupu su činili 69 državljana Bangladeša, 28 državljana Pakistana, jedan državljanin Gane i jedan državljanin Nepala. Svi ilegalni migranti podneli su zahtev za međunarodnu zaštitu, dok je policija lišila slobode državljanina Srbije.

Darko Banović Foto: Slovenske Novice

Ispostavilo se da ovo nije bila njegova jedina tura prevoza. Rano ujutru 27. jula, on je u Sloveniju dovezao i 54 državljana Pakistana, Bangladeša, Indije i Turske, takođe u prikolici, i ostavio ih u blizini mesta Čatež ob Savi. Bilo je to isto vozilo marke "skanija", sa istim srpskim registarskim oznakama i nazivom transportne kompanije iz Srbije.

Vozač nije izbegao odgovornost. Priznao je krivicu tokom istrage i na sudu, ali je zatražio blažu kaznu. Viši državni tužilac Jože Zevnik predložio je kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i četiri meseca, kao i novčanu kaznu od hiljadu evra. Takođe je zatražio da se okrivljenom, nakon odsluženja kazne, na pet godina zabrani ulazak u zemlju. Tužilac je, takođe, tražio oduzimanje prikolice, tvrdeći da je kompanija, koja je Banovića zapošljavala tokom kraćeg perioda, bila upoznata sa prevozom ilegalnih migranata.

- S obzirom na to da kompanija zapošljava osobu zaduženu za redovno praćenje GPS uređaja u svojim vozilima, neverovatno je da ta osoba ne bi primetila da vozač više puta, bez opravdanog razloga, napušta auto-put u blizini Novske, upravo na mestu gde je oba puta preuzeo ilegalne migrante. Kompanija je znala šta vozač radi, pa ga je, zapravo, u tome i podržavala - izjavio je tužilac.

Već osuđivan

Međutim, sudija Ester Žnidaršič nije sledila predlog tužilaštva u tom pogledu, jer ne postoji zakonski osnov za oduzimanje prikolice. Takva mera se primenjuje samo kada je osuđeno lice i vlasnik vozila ili transportne opreme. Što se tiče izricanja kazne, sudija je bila nešto blaža od tužilaštva, izrekavši kaznu kraću za godinu dana od tražene. Uzela je u obzir njegovo priznanje krivice, što je značajno ubrzalo postupak, kao i njegovu odgovornost za porodicu.

S druge strane, prethodna osuda suda u Vinkovcima, u Hrvatskoj, ide protiv njega: 2024. godine je osuđen na osam meseci zatvora, takođe zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. Međutim, kako je rekla sudija, očigledno je da ga ta kazna nije ničemu naučila.

- Istraga je otkrila da su migranti ušli u Hrvatsku iz Bosne. Banović ih je pokupio na odmorištu u blizini Novske, nakon dvočasovne vožnje stigli su u Sloveniju, gde ih je on iskrcao. Prevozili su se u gotovo hermetički zatvorenoj prikolici dimenzija 13,6 puta 2,5 metara, prekrivenoj ceradom, u kojoj je po podu bilo rasuto nekoliko tona pšenice. Nije bilo dotoka svežeg vazduha. Umesto toga, vazduh je bio pun prašine i zagušljiv zbog pšenice, što im je otežavalo disanje i izazivalo kašalj. Svaki migrant je organizatorima platio nekoliko hiljada evra, neki čak i 15.000 evra za put u zapadnu Evropu, dok je vozač, prema navodima, dobio 200 evra po osobi, što ukupno iznosi gotovo 20.000 evra - rečeno je tokom suđenja Srbinu.