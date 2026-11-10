STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE RUSKINJE KOJA JE NAĐENA MRTVA NA ZLATIBORU: Ovo je uzrok njene smrti, u telefonu nađene poruke, jednom muškarcu oduzet pasoš!
- Obdukcija je pokazala da je 23-godišnja Ruskinja na Zlatiboru umrla usled pada sa visine, bez tragova drugih povreda koje bi ukazivale na nasilje.
- Identitet stradale je utvrđen, a policija i tužilaštvo i dalje proveravaju okolnosti događaja u apartmanu i iskaz muškarca koji je bio s njom.
- U telefonu devojke pronađene su poruke o samoubistvu, dok je muškarcu nakon saslušanja oduzet pasoš.
Obdukcioni nalaz tela 23-godišnje državljanke Rusije, čije je telo juče pre podne pronađeno na platou ispred stambene zgrade u širem centru Zlatibora, pokazao je da je smrt nastupila usled pada sa visine.
- Na telu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila kao posledica nekog drugog oblika nasilja - potvrđeno nam je u Višem javnom tužilaštvu u Užicu.
U međuvremenu je utvrđen i identitet stradale devojke. Reč je o A. Z. (23), državljanki Rusije, koja je boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi na Zlatiboru ispred koje je pronađeno njeno telo.
Iako rezultati obdukcije ukazuju na to da je smrt nastupila usled pada, okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja i dalje su predmet policijske i tužilačke istrage.
Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, u apartmanu u kojem je boravila devojka primećeni su tragovi lomljenja, što je jedan od detalja koji se proveravaju u okviru utvrđivanja svih okolnosti događaja. U apartmanu se, osim nje u momentu kada je pala, nalazio i jedan državljanin Rusije, koji je nakon tragedije saslušan u policiji.
- Muškarac je u policiji izjavio da se devojka sama ubila, odnosno da je skočila iz apartmana, dok se on u tom trenutku nalazio u kupatilu. Nakon saslušanja je pušten, ali mu je oduzet pasoš, s obzirom na to da se provere i dalje nastavljaju - saznajemo od izvora bliskog istrazi.
Prema istom izvoru, u mobilnom telefonu stradale devojke pronađene su poruke koje ukazuju na to da je ranije govorila o samoubistvu. I ovaj podatak deo je materijala koji se proverava kako bi se rekonstruisalo šta se događalo u periodu neposredno pre njenog pada.
Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica, uključujući okolnosti boravka devojke u apartmanu, iskaz muškarca koji je bio sa njom, kao i druge tragove i dokaze prikupljene tokom uviđaja.