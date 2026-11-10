"NAŠA VOLJENA JE TRAGIČNO IZGUBILA ŽIVOT" Sutra sahrana učenice kraljevačke Umetničke škole, poginula u autobusu smrti u Hrvatskoj
- Maturantkinja Umetničke škole u Kraljevu V. P. (17) poginula je u prevrtanju autobusa 'Niš ekspresa' na auto-putu A3 u Hrvatskoj, a sahrana je sutra u Kotoru.
- U nesreći su povređeni drugi učenik i nastavnik, dok je 33 ljudi povređeno, a 22 su državljani Srbije.
Maturantkinja Umetničke škole u Kraljevu, V. P. (17), koja je poginula 8. novembra u teškoj saobraćajnij nesreći na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kada se prevrnuo autobus "Niš ekspresa" pun putnika, biće sahranjena sutra u Kotoru.
Nastradala devojka je kobnog dana sa svojim nastavnikom i još jednim učenikom kraljevačke uemtničke škole krenula na simpozijum u Prag, ali nažalost, tamo nikada nije stigla.
- Tužnim srcem obaveštavamo rodbinu da je naša voljena tragično izgubila život - piše na umrlicu koju je potpisala porodica poginule tinejdžerke.
Tuga je juče vladala i u Kraljevu, u kom je preminula devojka živela i pohađala školu. Na ulazu u Umetničku školu, njeni drugari, nastravnici, prijatelji i građani ostavljali su cveće i palili sveće kraj njene fotografije.
- Nemam reči za ovu tugu... Putuj s anđelima lepo dete, a porodici iskreno saučešće - komentarisali su građani.
Od nastradale V. P. oprostio se i kolektiv škole koju je pohađala. Oni su obavestili javnost da je njihova učenica, rodom iz Crne Gore, izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Zagreba.
- Nesreća se dogodila tokom putovanja ka Pragu, gde je dvoje učenika i jedan nastavnik trebalo da učestvuju na simpozijumu umetničkih škola. Usled prevrtanja autobusa, V. je tragično nastradala, dok su drugi učenik i nastavnik povređeni, medicinski zbrinuti i van životne su opasnosti - saopštili su iz kraljevačke škole i dodali:
- V. je iz Crne Gore došla u Kraljevo da stvara i ostvaruje svoje snove. Njen odlazak nije samo gubitak jedne škole i grada - to je bol koji povezuje dve zemlje i sve nas koji smo je poznavali.
Podsetimo, u prevrtanju autobusa u nedelju u 7.25 sati nedaleko od petlje Ivanić Grad, u smeru ka Zagrebu, poginule su dve putnice - V. P. (17) i državljanka Hrvatske (53). Povređene su 33 osobe, od koji je 22 državljana Srbije.
Autobus "Niš ekspresa" išao je iz Srbije za Zagreb. Neposredno pre nesreće jedan vozač je zamenio drugog.
- Vozilo je sletelo s puta, probilo zaštitnu ogradu i prevrnulo se na travnatoj površini - navodi izvor.
Hrvatska policija saopštila je da su uhapsili vozača (55), džavljanina Srbije.
On je juče kasno posle podne saslušan, šta je rekao u svojoj odbrani pročitajte OVDE.