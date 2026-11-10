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Maturantkinja Umetničke škole u Kraljevu, V. P. (17), koja je poginula 8. novembra u teškoj saobraćajnij nesreći na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kada se prevrnuo autobus "Niš ekspresa" pun putnika, biće sahranjena sutra u Kotoru.

Nastradala devojka je kobnog dana sa svojim nastavnikom i još jednim učenikom kraljevačke uemtničke škole krenula na simpozijum u Prag, ali nažalost, tamo nikada nije stigla.

V.P. Foto: Društvene Mreže

- Tužnim srcem obaveštavamo rodbinu da je naša voljena tragično izgubila život - piše na umrlicu koju je potpisala porodica poginule tinejdžerke.

Tuga je juče vladala i u Kraljevu, u kom je preminula devojka živela i pohađala školu. Na ulazu u Umetničku školu, njeni drugari, nastravnici, prijatelji i građani ostavljali su cveće i palili sveće kraj njene fotografije.

- Nemam reči za ovu tugu... Putuj s anđelima lepo dete, a porodici iskreno saučešće - komentarisali su građani.

Od nastradale V. P. oprostio se i kolektiv škole koju je pohađala. Oni su obavestili javnost da je njihova učenica, rodom iz Crne Gore, izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Zagreba.

1/6 Vidi galeriju Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

​- Nesreća se dogodila tokom putovanja ka Pragu, gde je dvoje učenika i jedan nastavnik trebalo da učestvuju na simpozijumu umetničkih škola. Usled prevrtanja autobusa, V. je tragično nastradala, dok su drugi učenik i nastavnik povređeni, medicinski zbrinuti i van životne su opasnosti - saopštili su iz kraljevačke škole i dodali:

- V. je iz Crne Gore došla u Kraljevo da stvara i ostvaruje svoje snove. Njen odlazak nije samo gubitak jedne škole i grada - to je bol koji povezuje dve zemlje i sve nas koji smo je poznavali.

Podsetimo, u prevrtanju autobusa u nedelju u 7.25 sati nedaleko od petlje Ivanić Grad, u smeru ka Zagrebu, poginule su dve putnice - V. P. (17) i državljanka Hrvatske (53). Povređene su 33 osobe, od koji je 22 državljana Srbije.

Autobus "Niš ekspresa" išao je iz Srbije za Zagreb. Neposredno pre nesreće jedan vozač je zamenio drugog.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Vozilo je sletelo s puta, probilo zaštitnu ogradu i prevrnulo se na travnatoj površini - navodi izvor.

Hrvatska policija saopštila je da su uhapsili vozača (55), džavljanina Srbije.