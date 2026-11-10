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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. J. (30) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on, 8. novembra u okolini Niša, od četrdesetdevetogodišnjeg vozača taksija koji ga je vozio tražio da se zaustavi, a potom ga uz pretnje izvukao iz vozila, seo na mesto vozača i odvezao se.

Zatim je, kako se sumnja, tim automobilom udario u betonsku ogradu kuće, izašao iz vozila i pobegao.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

B. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Takođe, u skladu sa Zakonom o be

zbednosti saobraćaja na putevima, zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nezgodu protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.