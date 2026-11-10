PRETIO TAKSISTI, OTEO MU VOZILO, PA SE ZAKUCAO U BETONSKU OGRADU Drama kod Niša: Nišlija napravio karambol, pa se dao u beg
- Policija u Nišu uhapsila je B. J. (30) iz okoline grada zbog sumnje da je izvršio razbojništvo nad taksistom.
- Sumnja se da je od vozača tražio da stane, potom ga uz pretnje izbacio iz vozila i odvezao se.
- Automobilom je udario u betonsku ogradu, pobegao sa mesta nezgode, a protiv njega će biti podneta i prekršajna prijava.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. J. (30) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.
Sumnja se da je on, 8. novembra u okolini Niša, od četrdesetdevetogodišnjeg vozača taksija koji ga je vozio tražio da se zaustavi, a potom ga uz pretnje izvukao iz vozila, seo na mesto vozača i odvezao se.
Zatim je, kako se sumnja, tim automobilom udario u betonsku ogradu kuće, izašao iz vozila i pobegao.
Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.
B. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Takođe, u skladu sa Zakonom o be
zbednosti saobraćaja na putevima, zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nezgodu protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
(Kurir.rs)