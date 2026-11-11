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Fatalna Miki, lepa Ninoslava, misteriozna Marijana... Tri žene sa Balkana našle su se u centru pažnje evropskih policija zbog višemilonskih pljački!

Iako se terete u tri različita postupka, u tri evropske države, među niima ima i sličnosti - ne samo da su sve sa Balkana, dve su državljanke Srbije, a jedna džavljanka BiH, nego se i terete za krađu velikih suma novca, a njihovo hapšenje zadalo je glavobolju istražiteljima. Procenjuje se da su one umešane u krađe teške preko 50 miliona evra!

- Za Mirnesom S. iz Bosne koja se teretila za pljačku tešku 1,25 miliona evra u Nemačkoj, policija je tragala mesecima pre nego što se sama predala. Druge dve lepotice, Ninoslava Jović iz Niša i Marijana M. iz Beča, i dalje su u bekstvu. Za Nišlijkom traga holandska policija, dok Marijanu traže austrojske vlasti - podseća naš izvor.

Slučaj iz Nemačke

Mirnesa S., poznatija pod nadimkom fatalna Miki, koja je pre četiri godine iz kompanije za transport novca u nemačkom Štutgartu ukrala 1,25 miliona evra, ovih dana ponovo privlači pažnju javnosti. Nakon što je odslužila zatvorsku kaznu, vratila se životu na slobodi, a u poslednje vreme sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gde svojim objavama izaziva brojne reakcije.

Krađa, koja je svojevremeno odjeknula širom Nemačke, ali i na Balkanu, dogodila se 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa S., poreklom iz Busovače, tada je iz firme u kojoj je bila zaposlena iznela 1,25 miliona evra. Ukradeni novac stavila je u sportsku torbu, prekrila peškirima, a potom napustila radno mesto.

1/15 Vidi galeriju Fatalna Miki, Mirnesa S. Foto: Printscreen Instagram

Nakon toga pobegla je iz Nemačke, zbog čega je pokrenuta međunarodna potraga za njom. Nemačka policija čak je ponudila 37.500 evra nagrade za informacije koje bi pomogle u njenom pronalasku.

Početkom 2023. godine Mirnesa se dobrovoljno predala nemačkim vlastima, a već u julu iste godine izrečena joj je zatvorska kazna u trajanju od tri godine. Na slobodu je izašla početkom 2025. godine, nakon što je odslužila deo kazne.

Tokom sudskog procesa tvrdila je da je plan krađe osmislio njen tadašnji partner Robert S., državljanin Srbije, koji ju je navodno nagovorio da učestvuje u ovom krivičnom delu. Prema njenim rečima, od ukupno ukradenih 1,25 miliona evra njoj je pripalo svega 20.000. Robert S. je, međutim, odbacivao njene optužbe, tvrdeći da je njegova uloga bila isključivo da bude vozač.

1/4 Vidi galeriju Mirnesa S. Foto: Instagram Printscreen

Sudski postupak protiv Mirnesinog bivšeg partnera okončan je 9. februara 2026. godine. On je osuđen na tri godine i devet meseci zatvora zbog učešća u krađi. Ipak, ni tokom suđenja nije otkriveno gde se nalazi ukradeni novac.

Prevarantkinja iz Austrije Državljanka Srbije Marijana M. (44), poznata kao lažna šamanka Amela, izmiče evropskoj policiji već godinu i po dana, a za bilo kakvu informaciju o njoj austrijska policija je ponudila nagradu od 5.000 evra. Ona se sumnjiči da je kroz rituale "čišćenja" prevarila građane za više od 10 miliona evra, dok njena porodica već služi zatvorske kazne u Austriji.

Marijana M. Foto: Printscreen/polizei.gv.at

Modus operandi lažne šamanke bio je dobro uigran - žrtve su joj se obraćale u trenucima životnih kriza, tražeći lek, finansijski spas ili skidanje porodičnih kletvi, a Marijana bi ubeđivala klijente da je njihov novac, nakit i zlato "prokleto" i da im donosi nesreću i bolest. Pod izgovorom da nad tim stvarima mora da izvrši komplikovane šamanske rituale pročišćenja, uzimala je ogromne novčane iznose, obećavajući da će im sve vratiti.

Iako je Marijana uspela da pobegne pre nego što joj je policija pokucala na vrata, njena porodica nije. Tokom spektakularne racije u njihovoj luksuznoj vili sa bazenom u Austriji, istražitelji su ostali u šoku. Ispod samog bazena pronađen je tajni trezor u kojem su se skrivale zlatne poluge, skupoceni satovi, dukati i ogromne količine keša.

1/15 Vidi galeriju Marijana M. Foto: LPD NÖ/LKA, Printscreen/polizei.gv.at, Printscreen/polizei.gv.at

Austrijski sud je pre nekoliko meseci već doneo pravosnažne presude za njene najbliže saradnike. Snaja je priznala krivicu i osuđena je na četiri godine zatvora, sin i bivši suprug osuđeni su na po tri godine zatvora zbog teške prevare, pranja novca i kriminalnog udruživanja.

Austrijska policija upozorila je javnost da je Marijana izuzetno vešta u prikrivanju identiteta. Prema operativnim podacima, ona je drastično promenila lični opis - promenila je boju i dužinu kose, stil oblačenja i verovatno koristi lažna dokumenta kako bi se kretala kroz šengensku zonu ili se sklonila na teritoriju Balkana.

"Pink Panteri" iz Holandije

Ninoslava Jović (41) iz Niša našla se na udaru holandske policije koja je za njom raspisala međunarodnu potragu zbog sumnje da je pomagala u jednoj od najvećih kraži dijamanata u Evropi. Reč je o spektakularnoj krađi na prestižnom sajmu umetnosti i antikviteta TEFAF u holandskom gradu Mastrihtu, koja se dogodila 28. juna 2022. godine, kada je ukraden nakit procenjen na oko 40 miliona evra.

1/8 Vidi galeriju Ninoslava Jović Foto: Privatna arhiva, Printscreen/EU Most Wanted

Ninoslava Jović tako je dospela na listu najtraženijih begunaca u Evropi, a njena fotografija i opis objavljeni su nedavno na sajtu holandske policije i Evropola. Prema podacima istražitelja, ona trenutno živi i boravi u Srbiji, a kao mesto na kojem je poslednji put viđena navodi se Niš. Ipak, policija ne isključuje mogućnost da putuje i u druge zemlje.