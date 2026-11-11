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Dečak (14) koji je sinoć nastradao, kod pružnog prelaza u beogradskom naselju Rakovica, išao je na trening, trenirao je rukomet, ali je doživeo nesreću.

Tinejdžer je, prema našim nezvaničnim saznanjima, juče u večernjim satima rekao roditeljima da ide na trening u rukometni klub "Rakovica", čiji je bio član, ali nekoliko sati kasnije, on se nije vratio kući.

- Roditelji su znali kada se završava trening pa su ga tada zvali na telefon da vide zašto nije došao kući. Međutim, on se ni satima kasnije nije javljao, pa su prijavili njegov nestanak policiji. Tek oko 2.30 sati njima je javljeno da im je sin imao nesreću i da nije preživeo, a da je njegovo telo nađeno pored železničke pruge, na nekoliko metara od Sportskog centra Rakovica u kojem je trenirao rukomet - priča za Kurir izvor blizak slučaju.

Mesto na kojem je nađeno telo mladog sportiste Foto: Kurir/Slađana Stepanović

Stupili smo u kontakt i sa rukometnim klubom "Rakovica", a oni su nam potvrdili da je došlo do tragedije koja je duboko potresla njihov sportski klub, ali da niko nema snage da daje izjave.

Nekoliko mladih članova ovog kluba je, u znak žalosti za drugarom, na svoje profile na društvenim mrežama stavilo crne pozadine.

Za sada se veruje da je nesrećnog sportistu pokosio voz dok je u mrklom mraku pokušavao da pređe železničku prugu, baš kod Sportskog centra Rakovica, gde mnogi pešaci pretrčavaju, jer nema obezbeđenog pružnog prelaza, a veliki broj dece i mladih svakog dana tu ide na treninge, kako u FK Rakovica, tako i u pomenuti Sportski centar u kojem se treniraju brojni sportovi.

Upozorenje za pešake kod SC Rakovica Foto: Kurir/Slađana Stepanović

Sportski centar Rakovica nalazi se u Bulevaru patrijarha Dimitrija, a jedan od meštana te ulice ispričao je ranije za Kurir da je prisustvovao policijskom uviđaju, kada je pronađeno telo poginulog dečaka.

- Probudile su me policijske sirene. Izašao sam napolje i video da je kod pruge uviđaj. Bilo je pet, šest policijskih automobila i Hitna pomoć. Kada sam se približio čuo sam da je stradao dečak i da se veruje da ga je udario voz, a ne automobil, jer je nađen baš pored pruge, pošto je kolovoz dole, oko tri metra dalje. Ubrzo se pojavio i dečakov otac koji je bio van sebe. Baš strašna tragedija, svi smo se potresli - govori za Kurir meštanin Rakovice.

1/4 Vidi galeriju Mesto na kojem je nađeno telo dečaka u Rakovici Foto: Kurir/Slađana Stepanović

Telo tinejdžera odneto je na obdukciju, koja će utvrditi kako je dečak poginuo.

Podsetimo, ovaj divlji pružni prelaz poznat je po brojnim nesrećama, a na tom mestu je u februaru ove godine poginula i Sanja V. (30) iz Rakovice.

Tu je postavljena i tabla koja upozorava pešake da je opasno prelaziti prugu na tom mestu, a mašinovođe na tom potezu uvek usporavaju i trube radi upozorenja.

Takođe, na tom mestu nema rampe i svetlosne signalizacije, kao ni fizičke barijere koje bi onemogućila prelazak pešaka, a jedina zaštita je poemenuta tabla sa upozorenjem za pešake.

1/7 Vidi galeriju Mesto nesreće u Rakovici Foto: Kurir/Slađana Stepanović