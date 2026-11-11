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Forum pravnika Srbije zahteva od Visokog saveta tužilaštva da hitno ispita okolnosti sprovođenja nadzora Vrhovnog javnog tužilaštva nad radom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i javne nastupe pojedinih članova Komisije, koji otvaraju ozbiljnu sumnju da je nadzor mogao biti iskorišćen kao sredstvo institucionalnog pritiska i profesionalne diskreditacije glavnog javnog tužioca i javnih tužilaca tog tužilaštva.

- Posebno zabrinjava javni nastup predsednika Komisije, javnog tužioca Gorana Ilića, koji je 29. oktobra 2026. godine, tokom trajanja nadzora, govorio o utvrđivanju eventualnih povreda ljudskih prava od strane javnih tužilaca. Iako Komisija može ispitivati zakonitost postupanja, ona nije sudski organ i ne može sa dejstvom sudske odluke utvrđivati povrede ljudskih prava. Takvo javno istupanje, pre okončanja nadzora, moglo je stvoriti utisak da se kontrolisanim javnim tužiocima unapred stavljaju na teret ozbiljne povrede prava građana, čime se otvara pitanje neprimerenog institucionalnog pritiska na njihovu samostalnost i nepristrasnosti same kontrole - piše u saopštenju Forum pravnika Srbije.

Kako se dalje dodaje u saopštenju, zabrinjava i činjenica da je član Komisije Branko Stamenković, tokom trajanja nadzora, javno isticao mogućnost pokretanja disciplinskih postupaka, podnošenja krivičnih prijava i izdavanja obaveznih uputstava, ne pominjući mogućnost okončanja kontrole bez utvrđenih nepravilnosti.

- Takvi nastupi opravdano otvaraju pitanje nepristrasnosti nadzora i eventualnog unapred formiranog stava o odgovornosti kontrolisanih javnih tužilaca. Dodatnu zabrinutost izazivaju naknadne izjave Stamenkovića, naročito kvalifikovanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kao „paratužilačkog sistema“ - piše u saopštenju.

Forum ukazuje, kako navode, i da se ovo tužilaštvo istaklo otvorenošću prema građanima, redovnim informisanjem javnosti o svom radu i postupanju u predmetima od javnog značaja.

- Transparentnost rada predstavlja obavezu i vrednost pravosudnih institucija, a ne osnov za njihovu diskreditaciju. Eventualne nepravilnosti moraju biti konkretno utvrđene, a ne zamenjene uopštenim i politički osetljivim kvalifikacijama. Forum ukazuje da nalazi Komisije, sadržani u Prvom izveštaju A br. 547/26, ne mogu zameniti odluke nadležnih organa o individualnoj krivičnoj ili disciplinskoj odgovornosti. Način javnog predstavljanja tih nalaza, u kontekstu prethodnih izjava članova Komisije, zahteva ispitivanje da li je nadzor korišćen isključivo radi kontrole zakonitosti ili i radi stvaranja osnova za disciplinski progon i institucionalnu diskreditaciju - saoštava Forum pravnika Srbije.

Istovremeno, Forum upozorava na javne i politički obojene pritiske, uključujući pozive na hapšenje javnih tužilaca i oduzimanje njihove imovine.

- Pravo na javnu kritiku rada tužilaštva mora biti zaštićeno, ali pretnje, zastrašivanje i nedozvoljeni uticaji na vršenje javnotužilačke funkcije nisu prihvatljivi. Forum pravnika Srbije zahteva da Visoki savet tužilaštva bez odlaganja ispita da li je nadzor Vrhovnog javnog tužilaštva zloupotrebljen kao sredstvo institucionalnog obračuna sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i, ukoliko utvrdi neprimeren uticaj, preduzme mere iz svoje nadležnosti. Samostalnost javnog tužilaštva mora biti zaštićena i od političkih pritisaka i od mogućih zloupotreba ovlašćenja unutar same javnotužilačke organizacije - navodi se u saopštenju.