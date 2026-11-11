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Tinejdžerka V. P. (17), koja je stradala u prevrtanju srpskog autobusa na auto-putu kod Zagreba, sahranjena je danas u 15 sati na groblju u Kotoru. U ovoj nesreći poginula je još jedna ženska osoba iz Hrvatske, a povređene su 33 osobe.

Stradala devojka je bila državljanka Crne Gore, a pohađala je Umetničku školu u Kraljevu.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Njena smrt potresla je porodicu, školske drugove i nastavnike, koji se od ponedeljka opraštaju od devojke čije je školovanje prekinuto na putu ka međunarodnom umetničkom skupu.

V. P. je u nedelju, 8. novembra, putovala u Prag zajedno sa još jednim učenikom i nastavnikom. Trebalo je da učestvuju na simpozijumu umetničkih škola i predstavljaju svoju školu.

Povodom velike tragedije za emisiju "Puls Srbije", na televiziji Kurir, oglasio se direktor Umetničke škole Kraljevo, Zoran Jakovljević. On je govorio o zdravstvenom stanju povređenih učenika i profesora i uputio najiskrenije saučešće porodici nastradale.

Zoran Jakovljević Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG, Kurir Televizija

- Velika tuga vlada, a trajaće u nama još veoma dugo. Osećaju je svi zaposleni i učenici škole, porodica, kao i svi oni koji su poznavali učenicu četvrte godine Umetničke škole u Kraljevu. Naš učenik I. V., koji je inače iz Trstenika, hospitalizovan je i trenutno je u veoma teškom stanju. Imao je i hiruršku intervenciju. Naš zaposleni, profesor Zoran Sretović, van je životne opasnosti i medicinski je zbrinut. Svi se zajedno molimo za njih i želimo im brz oporavak - rekao je direktor Jakovljević.

Podsetimo, nakon nesreće, iz te škole oglasili su se i saopštenjem.

- Učenica V. bila je deo kolektiva, školske svakodnevice i porodice koju čine njeni drugovi i nastavnici. Njeno mesto ostaje među nama, a sećanje na nju zauvek će biti deo naše školske porodice. Neka joj je večna slava i hvala. U ovim najtežim trenucima, naše misli su uz porodicu naše V., kojoj upućujemo najiskrenije saučešće. Istovremeno, pružamo punu podršku našem nastavniku i učeniku koji se oporavljaju od zadobijenih povreda - piše, između ostalog, u saopštenju koje potpisuju kolektiv i direktor škole koju je pohađala.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

Prema dosadašnjim podacima, nesreća se dogodila tako što je državljanin Republike Srbije (55) upravljajući autobusom srpskih nacionalnih registarskih oznaka desnom saobraćajnom trakom na severnom kolovozu auto-puta A3 u smeru Zagreba, dolaskom do 61. kilometra propustio da se kreće sredinom obeležene saobraćajne trake, već je autobusom prešao udesno na zaustavnu traku gde je prednjim delom autobusa naleteo na metalnu zaštitnu ogradu.