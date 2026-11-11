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Miljan Vidović, poznat po nadimku Hofman, koji je danas uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je reketirao jednog privrednika, u javnosti je poznat kao problematičan momak koji se više puta našao na meti policije. U svom podebljem dosijeu ima nekoliko krivičnih prijava zbog nasilnih krivičnih dela.

Iako se predstavljao kao sportista i kik-bokser u javnost je isplivalo nekoliko uznemirujućuh video-snimaka, koji prikazuju kako maltretira žrtve.

Miljan Hofman Foto: Printscreen/Youtube

On je osuđen u junu 2024. godine u Osnovnom sudu u Rumi na devet meseci kućnog zatvora zbog zlostavljanja i mučenja, a tu kaznu je služio od avgusta 2025. godine do marta 2026. godine. U tom slučaju Miljan je uhapšen zajedno sa rođenim bratom Ljubanom Hofmanom 10. novembra 2023. godine u tržnom centru u Beogradu, nakon što su na društvenim mrežama objavljeni nasilni snimci maltretiranja konobara u Irigu i to zbog papagaja.

- Kome si rekao da ćeš da zakolješ papagaja? Hoćeš da zakolješ papagaja pred mojom ćerkom? Je l' si rekao pred mojom ćerkom da ćeš da zakolješ papagaja? Je l' njoj da serviraš mrtvog papagaja? Nemoj da te masakriram p***ko mala, nemoj da vidiš, ko sam ja p***o mala. Ne smeš mom detetu da kažeš ništa loše, ima da me poštuješ, je l' si me čuo? - govori Miljan Hofman, a potom šamara konobara i udara ga pesnicom u stomak.

Privođenje Miljana (gore) i Ljubana Hofmana Foto: Zorana Jevtić

Optuženi je na sudu govorio da je to sve bila šala, ali sud to nije uvažio.

- Ja sam u zatvoru zbog neslane šale i nisam sa svojim ćerkama i porodicom. Oštećenog poznajem iz restorana, bio sam tamo tog dana. Dogovorili smo se da snimimo skeč, sve je bila gluma, ništa nije bilo stvarno. Snimak je isečen, ni jednom ga nisam udario. Pipnuo sam ga samo za potrebe snimka, ali ga nisam ugrozio. Imao sam i prethodno slične skečeve na društvenim mrežama. Konkretno ovaj nije sačinjen mojim telefonom, isečen je, ja ga nisam stavio na mreže i ne znam ko je - rekao je Hofman iznoseći odbranu u sudu.

01:09 Braća Hofman prete i šamaraju konobara Izvor: Privatna arhiva

Potom je bio hapšen i 25. jula 2025. godine, u stambeno-poslovnom kompleksu na Novom Beogradu, zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti sa još nekoliko osoba. Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv njega zbog tog krivičnog dela, a kako su mediji pisali, Hofman je lupao na vrata Dejanu Vuksanoviću i upućivao mu pretnje i uvrede. Podsetimo, i Dejan Vuksanović je dobro poznat policiji.

Na društvenim mrežama je pre dve godine osvanuo i snimak na kojem Miljan Hofman maltretira dostavljača hrana u hodniku zgrade, obučen samo u donji veš.

00:07 Hofman maltretira dostavljača Izvor: Twitter

Šijan i Ražnatović

Mirko Šijan, sin pokojnog pripadnika surčinskog klana, Zorana Šijana i naše poznate pevačice Goce Božinovske, često je viđen u društvu braće Hofman.

Braća Hofman i Mirko Šijan Foto: Društvene Mreže

Mirko Šijan nikada nije krio da se druži sa braćom Hofman-Vidović, pa su se na Šijanovom Instagram profilu često mogle videti fotografije među kojima se pored braće Hofman nalaze i Mirkov kum Nikola Buha, inače bratanac Ljubiše Buhe Čumeta, kao i Nikola Vavić.

Miljan je viđan i u društvu Veljka Ražnatovića, sina pevačice Cece Ražnatović i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana.

Opsednuti su demonima nasilja

Otac Miljana i Ljubana Vidovića, Miodrag Vidović, u jednom intervju 2019. na Hepi televiziji pričao je o svojim sinovima, kojih se pre toga odrekao i preko novina.

00:05 Isplivao još jedan snimak Miljana Hofmana Izvor: TikTok

- U sukob sa sinovima došao sam zato što sam video da su se uhvatili lošeg društva. Ja nemam nikad izgovor, uvek priznajem. Oni su foliranti, ja sam ih učio da se bave naukom, sportom i muzikom. Oni su završili paralelno i muzičku školu, strašno su svirali violinu, Miljan je imao i koncerte. Oni su mene slušali sve dok su bili sa mnom, do 20. godine. Istina je da su oteli čoveka, oni su na poternici, oni nemaju empatiju, puni su sebe, Miljan posebno. On se tukao sa mnom, on ima krivičnih dela. Ljuban i još neki dečko iz Loznice su kidnapovali jednog prevaranta, koji je bio moj insajder i koji ih je pratio, odveli su ga u moju vikendicu na Drinu i valjda su ga maltretirali, moj drug kaže ja sam čuo jauke, oni su ga izgleda malo pritegli. Moji sinovi su kukavice - objasnio je tada Miodrag Vidović, otac braće Hofman.

1/7 Vidi galeriju Miljan Hofman Foto: Zorana Jevtić

U navedenoj emisiji, otac braće Hofman priložio je i pismeni dokument u kojem se odriče svoje dece.