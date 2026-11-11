Slušaj vest

Danas oko 15.30 sati došlo je do pucnjave u Velikoj Plani u jednom kafiću kada je, prema prvim informacijama, ranjena jedna osoba. Prema informacijama sa lica mesta, a prema rečima svedoka, čula su se dva pucnja nakon čega je na lice mesta došla naoružana policija i dva saniteta Hitne pomoći.

Kako nezvanično saznaje Blic, do pucnjave je došlo u jednom kafiću u centru Velike Plane.

Prema prvim informacijama jedna osoba je ranjena.

Kako saznaju mediji, svemu je prethodila svađa više lica, kada je navodno otac S.K. došao u kafić da se obračuna sa muškarcima koji su mu navodno maltretirali dete.

Građani Velike Plane su uznemireni zbog pucnjave koja se dogodila i uplašeni su. Lice koje je pucalo je razoružano i pod kontrolom policije.