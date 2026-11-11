Vatreni okršaj
PUCNJAVA U KAFIĆU U VELIKOJ PLANI, IMA RANJENIH! Otac došao da se obračuna sa muškarcima koji su mu maltretirali dete, pa zapucao? Dva saniteta na terenu!
- U kafiću u centru Velike Plane danas oko 15.30 došlo je do pucnjave, a prema prvim informacijama ranjena je jedna osoba.
- Svedoci navode da su se čula dva pucnja, nakon čega su stigli policija i dva saniteta Hitne pomoći.
- Nezvanično, pucnjavi je prethodila svađa, a pominje se da je otac došao da se obračuna sa muškarcima koji su mu maltretirali dete.
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Danas oko 15.30 sati došlo je do pucnjave u Velikoj Plani u jednom kafiću kada je, prema prvim informacijama, ranjena jedna osoba. Prema informacijama sa lica mesta, a prema rečima svedoka, čula su se dva pucnja nakon čega je na lice mesta došla naoružana policija i dva saniteta Hitne pomoći.
Kako nezvanično saznaje Blic, do pucnjave je došlo u jednom kafiću u centru Velike Plane.
Prema prvim informacijama jedna osoba je ranjena.
Kako saznaju mediji, svemu je prethodila svađa više lica, kada je navodno otac S.K. došao u kafić da se obračuna sa muškarcima koji su mu navodno maltretirali dete.
Građani Velike Plane su uznemireni zbog pucnjave koja se dogodila i uplašeni su. Lice koje je pucalo je razoružano i pod kontrolom policije.
Kurir.rs
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