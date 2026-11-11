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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, danas oko 13.20 časova, presretačem su na teritoriji opštine Paraćin zaustavili četrdesetšestogodišnjeg I. Ž, koji je upravljajući vozilom marke mercedes, španskih registarskih oznaka, izvršio preticanje drugog putničkog vozila preko neisprekidane uzdužne linije, krećući se brzinom od 197 kilometara na čas, na delu državnog puta Zaječar - Paraćin gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom sa 1,29 promila alkohola u organizmu, čime je počinio i prekršaj vožnje u stanju teške alkoholisanosti.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje, upravljanja vozilom u stanju teške alkoholisanosti i nepropisnog preticanja.

Pogledajte snimak bahate vožnje u nastavku: 

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Nasilnička vožnja Izvor: Mup Srbije

Kurir.rs

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