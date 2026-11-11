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Višem javnom tužilaštvu u Beogradu dostavljeno je izjašnjenje glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zajedno sa spisima predmeta u kojem je S.V. zatražio izuzeće glavnog javnog tužioca tog tužilaštva, vezano za slučaj "Milenijum tima", potvrđeno je za Kurir iz tužilaštva.

Takođe, VJT u Beogradu dostavljena je i dopuna zahteva za pomenuto izuzeće koju je podneo S.V, koja će biti dostavljena glavnom javnom tužiocu Trećeg OJT u Beogradu radi dopune izjašnjenja.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu će po prijemu kompletne dokumentacije istu razmotriti i doneti na zakonu zasnovanu odluku o pomenutom zahtevu, rečeno je u tužilaštvu.

Prema nezvaničnim informacijama, Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu je dalo nalog za hapšenje vlasnika "Millennium Team"-a, Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka.

Vujko je podneo zahtev za izuzeće tužioca.