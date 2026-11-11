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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivične prijave protiv Z. Lj. (58), A. T. (44) i N. J. (29) iz okoline Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Oni se sumnjiče da su, 25. oktobra u Doljevcu, ušli u prostorije jednog od biračkih mesta i vređali jednog dvadesetčetvorogodišnjaka, kao i da ga je Z. Lj. uhvatio za vrat.

Protiv njih trojice će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivične prijave biti podnete u redovnom postupku, a od strane ovog tužilaštva je nadležnom sudu predloženo i izricanje mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenim i svedocima događaja.

Z. Lj. se sumnjiči i da je istog dana, ispred dvorišta osnovne škole u Doljevcu, prišao grupi od pet osoba i da im je je uputio pretnje, pa će protiv njega, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, u redovnom postupku biti podneta krivična prijava i zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a tužilaštvo je nadležnom sudu predloženo i izricanje mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenima i svedocima događaja.