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Miljan Vidović, poznat po nadimku Hofman, koji je danas uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je reketirao jednog privrednika, u javnosti je poznat kao problematičan momak koji se više puta našao na meti policije. U svom podebljem dosijeu ima nekoliko krivičnih prijava zbog nasilnih krivičnih dela.

Osim njega, u žiži javnosti i to ne po dobrom našao se i njegov brat Ljuban. Pre tri godine, u javnost je isplivao snimka koji je sve šokirao, a na kome Ljuban Hofman ulazi u kafić i preti.

- Alo, ovde Hofman, kum Tupešin. Gde si, gde je crvić mali? Ne znate? Slušaj ovamo, ostavio sam pismo jedno za njega ovde, nemoj neko da je skinuo s vrata ovo što sam napisao, je l' ti jasno? Pola Beograda reketiramo, nemoj slučajno da je neko našeg brata Tupija u lošem kontekstu spomenuo. Je l' jasno? - govori na video klipu Ljuban Hofman Vidović.

Vidović potom uzima papir na kojem nešto ispisuje i konobaru naređuje da taj papir “mora da stoji na vratima”.

- Ovo da stoji na vratima! Je l' jasno. Da je Crv cinkaroš… Znači, ne pretimo tebi, ali ovo da stoji na vratima. Nemoj neko da je ovo skinuo! Jesi li razumeo dečko – govori Vidović konobaru.

Objašnjava mu da Crva traže Hofman, kum i Tupeša.

Inače, Ljuban Hofman Vidović je nekadašnji šampion Еvrope u kik-boksu. Pravosuđe Srpske za njim i bratom Miljanom Vidovićem tragalo je više od četiri godine u okviru istrage o otmici Nenada Jakovljevića iz Bijeljine iz maja 2018. godine.

Ljuban se predao u septembru 2022. godine i priznao da je zajedno s bratom oteo Jakovljevića, kako bi mu naplatili zelenaški dug.

Okružni sud u Banjaluci osudio ga je na godinu dana zatvora. Presuda je u novembru postala pravosnažna, ali ju je Ljuban zamenio za novčanu kaznu u iznosu od 18.050 KM, koju je platio.