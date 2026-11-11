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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je odbrana osumnjičenih u slučaju Millenium tima elektronskom poštom obavestila ovo tužilaštvo da je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu dostavila novu dopunu zahteva za izuzeće glavnog javnog tužioca i postupajućeg javnog tužioca, iako do ovog trenutka nismo obavešteni ni o odluci povodom prethodno podnetih zahteva.

S obzirom na navedeno, postupajući javni tužilac i glavni javni tužilac ponovo su se izjasnili na predmetnu dopunu zahteva za izuzeće, a i izjasnjenja ce biti dostavljena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da se podnošenjem dopune zahteva za izuzeće samo prolongira proces odlučivanja o istom i samim tim onemogućava nadležnom tužilaštvu da postupa u konkretnom predmetu. Ovakvim postupanjem okrivljeni zloupotrebljavaju svoja procesna prava budući da je nakon podnošenja prvobitnog zahteva za izuzeće Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obustavlilo postupanje u predmetu i nije preduzeta nijedna radnja da bi se uopste mogla dovesti u pitanje pristrasnost javnog tužioca i glavnog javnog tužioca - stoji u saopštenju i dodaje: