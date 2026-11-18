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Nakon što je Ninela Radičević, majka jedne od žrtava maloletnog masovnog ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" postavila pitanje novoj vlasti i pravosudnim institucijama o tome šta planiraju da preduzmu u slučaju "Ribnikar", posebno kada je reč o trajnom smeštaju zločinca koji narednog leta postaje punoletan, juče je stigao odgovor iz Studentske liste.

Oni su poručili da je slučaj "Ribnikar" veoma važno pitanje i da će se njime, kao i daljom sudbinom masovnog ubice iz osnovne škole baviti nadležne institucije po formiranju nove vlade.

- Ovo je veoma važno pitanje, kojim će se baviti nadležne institucije kada ih oslobodimo, nakon formiranja Vlade - poručili su za FoNet iz Studentske liste.

Klinika na kojoj je smešten maloletni ubica Foto: Nemanja Nikolić

Tehnički problemi od juna

Podsetimo, maloletni ubica je 3. maja 2023. ubio devet đaka i školskog čuvara u školi na Vračaru u Beogradu koju je i sam pohađao. Pošto u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina, njemu nije moglo da se sudi jer je bio krivično neodgovoran. Od zločina on se nalazi na jednoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu, a porodice njegovih žrtava su se dodatno uznemirile kada je pre tri dana javnosti saopšteno da je klinika neuslovna i nebezbedna za boravak pacijenata, zbog čega je deo pacijenata izmešten, ali ne i maloletni ubica.

Prva je svoju zabrinutost na Fejsbuku obelodanila Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, a za Kurir je o tom problemu govorio i Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline. On nam je otkrio da je na pomenutoj klinici pored maloletnog ubice ostao još jedan pacijent.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

- Ta zgrada ima tehničkih problema još od juna i svi nadležni su upućeni, kao i radne inspekcije. Tražena je dugoročna sanacija i sve je to rađeno po pravilima i onako kako treba da postupa jedno rukovodstvo. U toj ustanovi niko nije ugrožen - kaže Aćimović i naglašava da nije tačna informacija koja je ranije objavljena - da je ubica dece na klinici ostao sam.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

Dobričanin: Ne može izaći na slobodu sa 18 godina Advokatica oštećenih roditelja Zora Dobričanin Nikodinović naglasila je u emisiji na Kurir televiziji da maloletni ubica po zakonu ne može biti pušten nakon punoletstva. - Kako ne bi došlo do dodatne panike, da naglasim da i u ovom trenutku postoji zakonski osnov da on i nakon navršene 18. godine bude zadržan, odnosno da ne izađe na slobodu, među nas, jer se tamo ne nalazi u pritvoru, već na posmatranju. Ipak, uočili smo da bi te zakonske odredbe mogle biti preciznije, jasnije i efikasnije za neke eventualne buduće slučajeve, a pravni zastupnici i roditelji su insistirali na preciziranju tih zakonskih okvira kako u budućnosti ne bi bilo nikakvih pravnih praznina - istakla je advokatica.

- U tom delu zgrade, gde je on inače smešten, on nije sa ostalim pacijentima. On je u jednoj sobi sa stražom, gde se nalazi i medicinsko osoblje.

U tom delu zgrade je još jedan pacijent smešten. Dakle, on nije sam ni što se tiče pacijenata, ali ni inače, jer su sa njim uvek stručna lica, koja su i sada sa njim - ističe naš sagovornik.

Spomen-ploča ispred škole na Vračaru Foto: Petar Aleksić

On podvlači da pitanje dugoročnog smeštaja ubice iz "Ribnikara" njega muči sve ove godine, a ne samo sada kada je u pitanju poslednja godina njegovog boravka na dečijoj klinici.

- Za mene su mnogo važnija pitanja od ovoga da se u budućnosti reši pitanje smeštaja za ubicu i za njemu slične, kojih već ima u psihijatrijskim klinikama.

Postoje neka deca koja su počinila teška krivična dela i koja treba da se smeste u posebno oformljenu instituciju, po nekim pravilima, jer su opasni po okolinu. Bez obzira da li će on navršiti 18 godina ili ne, treba da bude u nekoj zatvorenoj ustanovi sa tretmanom, lečenjem, stražom... Kada napuni 18 godina biće na drugom mestu, ali očekujem da on uvek bude zatvoren! Nadam se da će nova vlast ovom pitanju posvetiti više pažnje i dovršiti to što nije urađeno kod dosadašnje vlasti - naglašava Angelinin otac:

Izmene Zakona

- Mi smo kao roditelji više puta inicirali to pitanje i kod ministra zdravlja i kod ministra pravde, i dobili smo uveravanja da se na tome radi i da se to priprema. Naravno, imamo i pokušaj da se izmeni Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama koja su počinila krivično delo, a on nije donesen, iako je ta izmena zakona bila sasvim korektno pripremljena, ali je neko rešio da to opstruiše - razne organizacije i domaće i međunarodne.

Čeka se još uvek mišljenje Evropske komisije i na tome to sada stoji. Međutim, mislim da taj zakon ne podlaže obavezi da se traži mišljenje - tvrdi Anđelko Aćimović i dodaje da se roditelji žrtava bore za izmenu zakona u kojem su predložili otvaranje posebne ustanove za smeštaj obolelih maloletnika koji počine teška krivična dela.

1/6 Vidi galeriju Klinika u kojoj je smešten dečak ubica evakuisana Foto: Nemanja Nikolić