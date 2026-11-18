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Jezivi prizori na njivi između Stare i Nove Pazove, gde se juče ujutru srušio vojni avion "mig-29", i dalje potresaju meštane, a dan nakon nesreće i pogibije pilota majora Gorana Bulajića oni ističu da je tragedija mogla biti mnogo većih razmera, ali je potez pilota sprečio to! Kako dodaju, avion je najpre leteo u pravcu piste, nakon čega se okrenuo, te pretpostavljaju da je tada možda izgubio kontrolu. Ipak, šta se zaista dogodilo u vazduhu, utvrdiće istraga.

- Nedaleko odavde se nalazi tržni centar, ja sam prolazio malo nakon što se to desilo i video dim da kulja, odmah su došli nadležni i blokirali taj deo, ti prizori su bili strašni, pogotovo činjenica da je tim potezom izbegnuta mnogo veća katastrofa - kaže jedan od stanovnika Stare Pazove i dodaje:

- Pilot je heroj, zahvaljujući njegovim junaštvu izbegnuta je još veća tragedija, odnosno izbegnuto je da avion padne na put ili na naselje. Na toj visini on verovatno nije ni mogao da se katapultira, da je to hteo, mogao je to uraditi ranije, ali bi posledice bile stravične i broj žrtava mnogo veći.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, mirno jutro u okolini Stare i Nove Pazove pretvorilo se juče u tragediju koja je potresla čitavu Srbiju. Snažno zujanje koje je dopiralo sa neba uznemirilo je stanovnike ovog kraja, a pojedini su, ne sluteći šta će se dogoditi, pokušali da vide zbog čega avion leti tako nisko.

- Sreća u ovoj velikoj nesreci je da je avion pao na njivu, mogao je pasti na tržni centar ili obližnje kuće. Verujemo da je pilot upravo zato gledao da padne na njivu i da tako odvede sebe u smrt - priča zabrinuto drugi naš agovornik.

Ipak, uzrok pada "miga" još nije poznat i biće predmet detaljne istrage nadležnih vojnih komisija.

Ekipa Kurira na mestu tragedije zatekla je potresne prizore. Na njivu na kojoj se srušio vojni avion juče su dovezene radne mašine, dok su pripadnici nadležnih ekipa obilazili teren i prikupljali delove letelice koji su se nakon pada rasuli po njivi.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Na terenu su bili i pripadnici Vojske Srbije, vojne policije, policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, a mesto pada je odmah obezbeđeno.

Inače, u padu aviona "mig-29" Vojske Srbije, koji se srušio juče oko 8.45 časova,poginuo je major Goran Bulajić iz 204. vazduhoplovne brigade.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su formirane komisije koje će ispitati okolnosti vanrednog događaja, kao i uzroke nesreće.

Smrt majora Bulajića potresla je čitavu Srbiju, a za njega svi imaju reči hvale i opisuju ga kao pravog heroja Srbije. Naime, Goran Bulajić se posebno istakao 2014. godine kada su Srbiju pogodile katastrofalne poplave. On je tada u Obrenovcu spasio živote150 ljudi.