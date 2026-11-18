Ovo su samo neki od najjezivijih slučajeva

Ovo su samo neki od najjezivijih slučajeva

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Avionska nesreća u kojoj je juče poginuo pilot major Goran Bulajić (53), nakon pada vojnog aviona "mig-29" u okolini Stare Pazove, nažalost, nije usamljen slučaj. Vojska Srbije i ranije se suočavala sa teškim udesima letelica, a pojedine tragedije odnele su živote pilota, pripadnika vojske, ali i civila. Među najtežim nesrećama posebno se izdvaja pad "miga-29" u Batajnici 2009. godine, kada su poginuli pilot Rade Ranđelović i vojnik Milan Ulemek.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Ova tragedija ponovo je podsetila na niz nesreća koje su tokom prethodnih 20 godina potresale vojno vazduhoplovstvo Srbije. Prema podacima vazduhoplovnog portala Srbije, od 2006. godine zabeleženo je 14 udesa letelica Vojske Srbije, od kojih je osam imalo fatalne posledice.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

U tim nesrećama izgubljeno je ili oštećeno ukupno 14 letelica, 12 aviona i dva helikoptera. Život je izgubilo 13 članova posade, jedan vojnik na zemlji i troje civila, dok je sedam članova posade povređeno.

"Mig-29", isti tip aviona koji se u utorak srušio kod Stare Pazove, već se našao u centru jedne od najtežih tragedija srpskog vojnog vazduhoplovstva.

Tragedija u Batajnici

U blizini vojnog aerodroma u Batajnici, 7. jula 2009. godine srušio se avion "mig-29". U nesreći su poginuli pilot potpukovnik Rade Ranđelović (47) i vojnik Milan Ulemek (24), koji se u trenutku pada nalazio na požarstvu u parku tehničkih sredstava.

Ranđelović se, prema tadašnjim informacijama Ministarstva odbrane, katapultirao na izuzetno maloj visini, ali je preminuo od zadobijenih povreda. Ulemek je stradao kada je avion udario u zemlju, dok je još jedan vojnik, Bojislav Dragoljević, lakše povređen tokom gašenja požara izazvanog padom letelice.

Foto: Printscreen/RTV

Tadašnji general vazduhoplovstva Nebojša Đukanović izjavio je da se nesreća dogodila tokom uvežbavanja manevarskih sposobnosti aviona, koje je trebalo da budu prikazane na predstojećem aeromitingu.

- Kritični momenat se desio kada je avion trebalo da sleti - naveo je tada Đukanović.

Posle tragedije naređeno je prizemljenje preostalih "migova" dok se ne utvrde uzroci nesreće. Avion koji se srušio bio je remontovan 25. maja prethodne godine, a od remonta je imao 145 letova.

Nesreća tokom priprema za aeromiting

Samo godinu dana ranije, 24. septembra 2008, dogodila se još jedna tragedija. Avion "supergaleb G-4" srušio se na aerodromu u Batajnici tokom priprema za aeromiting, a život je izgubio pilot Ištvan Kanas.

Prema tadašnjim informacijama, avion se srušio oko dva minuta nakon poletanja, tokom izvođenja složene letačke figure.

Ištvan Kanas Foto: Printscreen/Youtube

Teška nesreća dogodila se i 21. maja iste godine, kada se vojni avion "orao" srušio kod mesta Baranda, nedaleko od Zrenjanina. Pilot major Tomas Janik uspeo je da se spase iskakanjem iz letelice, ali je tom prilikom zadobio prelom leve potkolenice. Ni 2010. godina nije prošla bez udesa. Trećeg juna avion "orao" srušio se u blizini Kragujevca, a pilot je uspeo da se spase katapultiranjem.

Raniji padovi

Nesreće su se dešavale i pre 2006. godine. Još 20. marta 2000. godine, na aerodromu u Kovinu, u padu školskog aviona "utva-75" poginuli su kapetan prve klase Stevica Žarkov i poručnik Dejan Radovanović.

U oktobru iste godine izgubljen je i avion "supergaleb G-4" u okolini aerodroma Golubovci kod Podgorice, ali su se oba pilota spasla iskakanjem. Tokom 2002. godine u okolini Niša srušio se helikopter "gazela", a članovi posade uspeli su da prežive. Godinu dana kasnije, 11. oktobra, oštećen je avion "utva-75" prilikom prinudnog sletanja kod aerodroma Lađevci, pri čemu su dva člana posade povređena.

Posebno dramatična situacija dogodila se 30. decembra 2003. godine, kada je helikopter "gazela" pao u centru Kragujevca. Letelica je trebalo da učestvuje u novogodišnjem programu za decu, a u njoj su se nalazili članovi posade, snimatelj, osoba kostimirana u Deda Mraza i dete. Samo pukom srećom izbegnuta je veća tragedija, a više osoba zadobilo je povrede.