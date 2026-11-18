Desetoro dece starosti osam godina povređeno je juče na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija". Prva na lice mesta stigla je Hitna pomoć. Doktor Aleksandar Čokanović rekao je da je najveći broj dece imao povredu glave i lokomotornog sistema.

Doktor Aleksandar Čokanović rekao je da je ekipa Hitne pomoći juče u 14.33 dobila poziv da su deca povređena u Tržnom centru "Galerija". Prema njegovim rečima, pet ekipa je izašlo na teren, a na licu mesta je prema protokolu zbrinuto desetoro dece.

Čokanović je istakao da je najveći broj dece imao povredu glave i lokomotornog sistema.

"Prevezeni su u Urgentni centar u tom trenutku referentnu ustanovu za povredu glave. Dijagnostika će pokazati o kakvim povredama se radi. Sva deca koja nisu imala povredu glave i kojima su bili neophodni hiruški zahvati prevezena su na Institut za majku i dete", rekao je za RTS doktor Hitne pomoći Aleksandar Čokanović.

Foto: RTS Printscreen

Utvrđuju se okolnosti pod kojima su deca povređena na pokretnim stepenicama. Tužilac je izašao na teren i obavljen je uvuđaj.

“U cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do pada, javni tužilac je naložio prikupljanje svih raspoloživih dokaza, a naročito dokumentacije koja se odnosi na puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica, pribavljanje snimaka kamera video-nadzora, u koje je javni tužilac na licu mesta izvršio uvid, kao i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima TC ‘Galerija‘“, saopštilo je Treće javno tužilaštvo.

Javnost će, navode, biti obaveštena o daljem postupanju nakon dostavljanja izveštaja i medicinske dokumentacije o zadobijenim povredama deca.

Odmah nakon što su čuli vrisku dece, radnici okolnih radnji izašli su da im pomognu.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o deci nižih razreda osnovne škole, koja su u tržnom centru bila sa učiteljicama na projekciji filma.

Očevici pretpostavljaju da se jednom detetu pertla zaglavila u stepenicama, nakon čega su deca krenula da padaju jedna preko drugih.